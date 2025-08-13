この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeにて、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が『【危険】築年数〇〇年以下の戸建て買ってはいけない！破産について防ぐ方法を徹底解説！』と題し、築古戸建て投資の極意を解説した。動画には、半年で4物件の購入と550万円の売却益を叩き出した実力者・りょう氏も登場し、リアルな経験談とノウハウを惜しみなく公開した。



冒頭で木村氏は「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げでどんどん解決できる」と自信をみせ、「築20年以上の戸建てこそが“金の卵”だ」と強調。特に木造住宅の場合、「法定耐用年数は22年。22年以上経つと建物価値はゼロとみなされる。つまり“土地の値段で建物が“おまけ”でついてくる”」とその狙い目を語る。



りょう氏は「半年で4つの戸建てを購入。利回りは22%から38%、表面利回り50%の物件もあり、売却による利益も550万円」と、その再現性の高さを証明。「例えば200万円で買った戸建てに100万円かけて修繕した物件を、ついこの間600万円で売却」と驚きの実例も披露した。



中古戸建投資について「築30年でも40年でも、実は“築年数はそれほど気にしなくていい”。しっかり手入れされていれば築50年超の戸建てでも“高値で売却できることは珍しくない”」と木村氏。「資産価値を維持しながら安定した家賃収入も得られる。しかも築年数が進んでも売却や資産の入れ替えがしやすい」と、リスクを最小化できる投資術を解説する。



また、「購入を検討する際も、販売価格よりも路線価や実際の修繕見積もりを基準に価値を見極めよ」と指南。「直す部分と直さない部分を分け、修繕費を把握すれば“修繕が怖い”という初心者のブロックも壊せる」と実践的な視点も披露した。



戸建投資の魅力については「需要が圧倒的に多いのに供給が少ないため“入居付けがしやすい。しかも入居期間が長く、管理費もアパートより割安”」と強調。一方で、「空室時は家賃収入がゼロ、修繕費が割高になりやすい」と注意点も。「それでも、長期運用すれば“老後資産2000万円問題も一発で解決できる”」と再現性への自信を語った。



動画の最後には、「この仕組みを理解し、淡々と繰り返すことができれば、半年間で資産不足問題を解決できる可能性もある。誰しも始めは不安だが、一度仕組みを経験すれば“あとは繰り返すだけ”」とエールを送って締めくくった。