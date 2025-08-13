この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「カッサを使った、鼻の通りを良くする方法！Asherahメソッド健康法」が公開され、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が自宅で簡単にできるカッサマッサージのテクニックを詳しく解説した。



冒頭で片岡氏は「カッサを使った鼻の通りを良くする方法をお伝えしていきたいと思います」と語り、カッサが自宅にあるものでも代用可能とアドバイス。自身の愛用アイテムとして「テラヘルツのカッサ」を紹介し、「炎症を抑えるのにもおすすめなんですが、お家であるもので代用してもらっても構いません」と視聴者に寄り添う姿勢を見せた。



使い方については、「丸みがあるものを選ぶと良い」ことや「くれぐれもぐいぐい押さないように」と注意点を強調。具体的な手順としては、鼻の小鼻の横を「軽く丸く当ててあげたら、ゆっくり緩める。これを5回繰り返します」と説明し、「優しく撫でてあげるっていうのを10回くらいやってあげてください」と伝授。動画の終盤では、「今、アレルギーが多かったり、副鼻腔炎の方も多いので、これを習慣づけてあげることによって、鼻の通りもよくなっていくので、楽になるんじゃないかと思います」と、日常に取り入れる意義を語って、動画を締めくくった。