夫の収入をめぐり夫婦喧嘩は泥沼化。ついに「離婚」の文字が飛び出す｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。メイカが親族の前で夫の低収入を暴露したことに 激怒 した夫。お互いの不満をぶつけ合ううちに 夫婦喧嘩 は激化していき…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第24話をごらんください。

夫側の親せきの結婚式で、夫の低収入を暴露したメイカ。さすがの夫も怒りを爆発させ、夫婦喧嘩はヒートアップするばかり。

2人の意見は平行線のまま。そしてとうとう、メイカは言ってはいけない言葉を口にします。

夫は、収入のことをグチグチ文句ばかり言われることに嫌気が差していたようです。この先、長い夫婦生活を続けていくことができないと告げられます。

「離婚」のワードに、メイカはひどく動揺しているようです。

あんなにヒドイことを言ってしまったら、離婚を切り出されるのは当然です。ですが、メイカは自分が悪いとは思っていない様子。夫のせいばかりにしています。

夫婦喧嘩は激しさを増し、お互いの積もった不満がぶつかり合います。



そしてついには離婚の言葉まで飛び出してしまいました。



夫婦の間に大きな亀裂が入り、むしゃくしゃしながら荷造りを始めたメイカ。このまま離婚になってしまうのでしょうか。

不満と感謝、あなたはどっち？

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

