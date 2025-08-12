新発売のカフェラテスムージーが超絶品！ 【セブン】大人気の「セブンカフェスムージー」3品レビュー
今回は、フードライターが新作を含む3品を厳選してご紹介。暑い夏にぴったりのスムージーは、初めての方もリピーターの方も要チェックです！
※2025年7月末時点での「セブンカフェ スムージー」全商品の累計販売数
1. 「カフェラテスムージー」300.24円
最初に紹介するのは、8月12日に数量限定で発売された「カフェラテスムージー」300.24円（税込）。セブンカフェのコーヒー豆に、ミルクやオリゴ糖などの厳選した素材を使用したこだわりの新作スムージーです。
使用しているコーヒー豆は、グアテマラ・コロンビア・ブラジル・タンザニア産のアラビカ豆100％のオリジナルブレンド。暑い時期にもさっぱりと飲めるよう、ミルクとの相性を考えて作られているのだそうです。
飲んでみると、コーヒーのしっかりとした風味を感じながらもクリーミーで濃厚。ミルクのコクと程よい甘さのバランスが絶妙です。
カロリーは驚きの120キロカロリー。低カロリーとは思えないほど濃厚で満足感があるため、スイーツを食べたい日の代わりとしても最適。暑い日にゴクゴク飲みたくなる、カフェラテ好きにはたまらない新感覚のドリンクです。
2. 「ベリーベリーヨーグルトスムージー」330.48円
続いて紹介するのは「ベリーベリーヨーグルトスムージー」330.48円（税込）。急速凍結しておいしさを閉じ込めたストロベリーとブルーベリーに、「明治ブルガリアヨーグルト」を使ったアイスキューブを合わせているスムージー。
こちらは「セブン-イレブン」のスムージーの中で、1番人気のフレーバーなのだそうです。
濃厚で滑らかなヨーグルトのコクが、ベリーの風味に負けていない！ ベリーの甘酸っぱいフレッシュな味わいに、ヨーグルトの爽やかなおいしさが相まって飲み応え抜群。やさしい甘みに癒される絶品スムージーを堪能できます。
3. 「グリーンスムージー」300.24円
最後に紹介するのは「グリーンスムージー」 300.24円（税込）。ケールやパイナップル、オリジナルのアイスキューブの中にはブロッコリーやニンジンのピューレが入っていて、野菜たっぷり！ 夏だけでなく季節問わず売れていて、リピーターの多い商品なのだそうです。
飲んでみると、甘みがしっかりあって、野菜が入っているとは思えないほどの飲みやすさに驚きます。苦味はなく青汁っぽさがないため、筆者は野菜嫌いな人も飲めそうだなと思いました。
「サラダを毎日摂取するのは面倒」という人にこそ最適な、毎日飲みたくなるグリーンスムージーです。
いかがでしたか。ひんやり楽しめるスムージーは、暑さに疲れた毎日を癒してくれること間違いなし。気になった商品があった人はぜひ、店舗に行ってチェックしてみてくださいね！
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)