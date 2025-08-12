60歳で即退職、まだしようとしてる？“2年だけ働く”だけで老後の税金・保険料が激減するカラクリ
YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が公開した動画「【定年退職】60歳で即退職は危険！定年後に再雇用で2年働くと老後資金が激変する3つの理由」が、60歳を目前に控えた世代にとって見過ごせない情報を発信している。
動画は冒頭、「何も知らないまま60歳で退職すると、あなたは金銭的に大きく損をするかもしれません」という衝撃的な一言から始まる。多くの人が悩む「定年退職か、再雇用か」という選択について、税金・保険・年金の観点から「あと2年間だけ、働いてみてください」と具体的なアクションを提案している。
動画が特に強調するのは、定年退職後に待ち受ける「住民税の罠」だ。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職して収入がなくなった翌年に高額な請求が届くケースが多いという。この仕組みを、定年退職した男性が住民税の請求書に驚愕するショートストーリーを交えながらわかりやすく解説。再雇用制度を活用して収入が下がった状態で2年間働き、その後に完全退職すれば、この負担を大幅に軽減できると説明している。この仕組みを知っているか知らないかで、「大きな差がつきます」と注意を促した。
さらに、健康保険料や年金におけるメリットも大きい。退職後の国民健康保険料も前年所得が基準となるため高額になりがちだが、再雇用を挟むことでこの負担も抑えられる。また、厚生年金への加入期間が2年延びることで、将来受け取る老齢厚生年金が増額する点も重要なポイントだ。
「60歳で定年だからと、安易に退職することはおすすめしません」と締めくくった本動画。金銭的なメリットだけでなく、社会とのつながりや年金生活への“予行演習”といった精神的な利点にも触れており、60歳からのライフプランを考える上で有益な視点を提供している。
