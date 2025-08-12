74歳・桃井かおり、“空っぽ”の自宅ショット添え別れを報告「めちゃモダン」「愛されていたのが感じられます」 6月に「東京の家じまい」で断捨離中と明かす
米・ロサンゼルス在住の俳優・桃井かおり（74）が12日、自身のインスタグラムを更新。「空っぽになった我が家」と書き出し、物がなくガランとした自宅ショットを公開した。
【写真】「めちゃモダン」「愛されていたのが感じられます」“空っぽ”になった自宅披露の桃井かおり
桃井は、6月10日の投稿で「実は人生最大の断捨離中!!」「8トン以上の我が愛しきゴミを捨て、400個の段ボール移動 今こそ最後の体力振り絞って肉体の限界に挑む我の姿にひれ伏すのみ」とつづり、「東京の家じまい」を行っていることを明かしていた。
この日の投稿では「長い時間を支えてくれてありがとう」と“作業を終えた”ことを伝えるとともに、ガラス貼りの天井からのぞく青空を見上げる自宅でのショットをアップ。「サヨナラ 幸せになって 頼むよ〜」と、長年過ごした自宅との別れを報告している。
コメント欄には「お疲れ様でした」「素敵なおうちですね」「めちゃモダン」「愛されていたのが感じられます」「思い入れがある家を離れるのは寂しいですね」「またかおりさんご夫婦のような素敵なご家族が住まわれますように」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「めちゃモダン」「愛されていたのが感じられます」“空っぽ”になった自宅披露の桃井かおり
桃井は、6月10日の投稿で「実は人生最大の断捨離中!!」「8トン以上の我が愛しきゴミを捨て、400個の段ボール移動 今こそ最後の体力振り絞って肉体の限界に挑む我の姿にひれ伏すのみ」とつづり、「東京の家じまい」を行っていることを明かしていた。
コメント欄には「お疲れ様でした」「素敵なおうちですね」「めちゃモダン」「愛されていたのが感じられます」「思い入れがある家を離れるのは寂しいですね」「またかおりさんご夫婦のような素敵なご家族が住まわれますように」など、さまざまな声が寄せられている。