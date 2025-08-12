今回ご紹介するのは、水飲み場の前でじっと動かず、ただ胸毛だけを水に浸している猫ちゃんの姿。

飲むでもなく、遊ぶでもなく、ただ静かに胸毛を水に浸している様子に、思わず笑いがこみ上げてきてしまいます。投稿はX（旧Twitter）にて、58.2万回以上表示。いいね数は2.8万件を超えたそうです。

【写真：水飲み場のまえにいる猫→飲むのかなと見ていたら…】

水を飲むわけでもなく、胸毛を黙って水に浸してる

今回、Xに投稿したのは「もい」さん。登場したのは、猫の「もい」ちゃんです。

この日、もいちゃんは水飲みボウルの前にちょこんと座っていたとのこと。きっと喉が渇いたのだろうと見ていた飼い主さん。

ところが、もいちゃんは一向に飲み水に口をつける気配を見せず、なぜか胸元の毛を水に浸してじっとしていたそうです。

特に嫌そうでも、不機嫌そうでもなく、ただ「これでいい」とでも言いたげな表情で、その場で胸毛を浸し続けていたといいます。

何か意味があるのか、たまたまそうなっただけなのか、判断はつきませんが、もいちゃんにとってはその状態が心地よかったのかもしれません。

もしかすると、胸毛を水に浸すことで涼んでいた可能性も。いずれにせよ、当のもいちゃんは満足げだったようです。

胸毛を浸すもいちゃんがXで注目を集める

なぜか飲み水に胸毛を浸していたもいちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「冷やし胸毛はじめました」「かわいい」などの声が多く寄せられていました。

もいちゃんの冷やし胸毛を目にした方は、その風情ある姿と濡れた胸毛に涼を感じられた…かもしれませんね。

Xアカウント「もい」では、猫のもいちゃんとの日常などが投稿されています。可愛いもいちゃんの投稿を見れば、暑い夏も乗り切れそうです。

写真・動画提供：Xアカウント「もい」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。