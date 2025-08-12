ノルディックスキー複合で五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）が11日、長野県白馬村で練習を公開した。今季限りでの現役引退を表明しており、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪が集大成となる。ノルディック複合で五輪史上初となる前人未到の4大会連続メダル獲得へ、日本複合界の第一人者は「奇跡を起こす」と強い意気込みを示した。

雨が降りしきる長野・白馬。渡部暁はローラースキーで約80メートルを全力で駆け抜けるスプリント練習を、何度も繰り返した。集大成と位置づけるミラノ・コルティナ冬季五輪まで約半年。五輪史上初のノルディック複合4大会連続メダル獲得へ、37歳は日に日に手応えを増している。

「正直、自分に対する期待値は低いし、周りもそんなに期待していないことも分かる。でも、五輪は奇跡が見られるところ。だから今までで一番楽しみ。なにか起きるかもしれないって思っている」

シーズンに向けてジャンプ時のテイクオフ部分の改善に加え、クロスカントリー時の姿勢を調整。骨格標本を見て研究し、「上半身だけ突っ込んで筋肉でスキーを抑えるのではなく、体がリラックスした状態で背骨が少しだけ筋肉でサポートする」といったイメージを体に叩き込んでいる。体力は20代の時よりも劣るが、経験と知識を存分に活用。この日のローラースキーも、以前とは「全然違う」と確かな感触がある。

日本複合界のエースで、五輪初出場の06年トリノ大会から約20年にわたって第一線を走ってきた。前回の22年北京大会では、スノーボードの平野歩夢と並ぶ日本勢最多の冬季五輪3大会連続メダル獲得。それ以降W杯で優勝はないが、キャリアの総仕上げとなるミラノ・コルティナ大会では、前人未到の大記録が懸かる。

9月に五輪会場で行われるサマーグランプリから、本格的な夏シーズンが幕を開ける。「狙えそうな手応えみたいなのが出てきている。皆さんにあっと驚いてもらえるような大会にしたい」と渡部暁。手応えを確かなものにし、来年2月に「奇跡」を現実に変える。