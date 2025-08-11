¥×¥íÌîµå¤ÇÄÁ»ö¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥é¥¤¥È¥´¥íÀ®Î©¡¡DeNA²ÜÌ¾¤¬¶¯¸ª¤Ç¾®Àî¤ò»É¤¹¡¢¿ÀµÜ¤É¤è¤á¤
¥ä¥¯¥ë¥È¾®Àî¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë
¢£¥ä¥¯¥ë¥È ¡¼ DeNA¡Ê11Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡DeNA¤Î²ÜÌ¾Ã£É×³°Ìî¼ê¤¬11Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç4²ó¤Ë¥é¥¤¥È¥´¥í¤ò´°À®¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢10Æü¤ÎÃæÆü-¹ÅçÀï¤ËÂ³¤¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Î¥é¥¤¥È¥´¥í¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿4²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Á°¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢²ÜÌ¾¤Î¸«»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç°ìÎÝ¤ËÊÖµå¤¹¤ë¤È¡¢¾®Àî¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¥é¥¤¥È¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¤¬¼«Ëý¤Î¶¯¸ª¤òÈäÏª¡£³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¤Î±¦Á°¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎÊÖµå¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¤ÎËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤¬ÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¤ÎÂÇµå¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤âÊáµå¤Ç¤¤º¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿°ìÁö¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬ÆóÎÝ¤ÇÉõ»¦¤È¤Ê¤ê¡¢µÏ¿¤Ï¥é¥¤¥È¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë