なんだか最近、夫の様子が変……そう感じたことはありませんか？ もしかしたら、あなたの勘は当たっているのかもしれません。今回は、同僚女性から手作り弁当をもらってきた夫を妻が撃退した話をご紹介いたします。

夫を狙う女の魔の手！

「我が家には、毎日お弁当を持っていくことが日課になっている夫がいます。私も毎朝早起きして作っているのですが、ある日、夫のバッグからお弁当箱が2つ出てきたんです。私の作ったお弁当はこれなのに、もう1つのお弁当はなに？ そう不思議に思いました。夫に尋ねると、「あ……実は今日さ、同僚の女性からもらったんだ。何度も辞退したんだけど、今日、作ってこられちゃって……」と、驚きの説明をしてくれました。しかも手作りだというではありませんか！ これは夫を狙っているなと直感した私は、そのお弁当箱の中に「夫婦円満の秘訣は、〇〇（夫の名前）の健康を考えたお弁当作りです。これからも夫のためにお弁当作り頑張ります！」と書いた手紙を入れておきました。夫はその手紙を読んだ同僚女性が気まずそうにしていたと、後日私に教えてくれました。もちろん、それ以来女性から手作り弁当をもらうことはなくなったようです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年3月）

▽ 相手がどんなに誘惑してきても、妻の強い意志があれば撃退できるもの。やんわりと、でも確実に相手に分からせる態度が大切ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。