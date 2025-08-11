¡ÖÆù¿©²½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥¯¥Þ¤Î¡Ô£´Ç¯¸å¤Î¿Í´Ö½±·â¡Õ¤ËÀìÌç²È¤«¤é¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¿©¤ÙÊª¤Ë¼¹Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×
½»ÂðÃÏ¤Ç¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀè·î12Æü¡¢Ê¡ÅçÄ®¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¡£Æ»Ä£¤ÏÊ¡ÅçÄ®Á´°è¤Ë¿Í¿È»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ·ÙÊó¡×¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£¡Ç22Ç¯¤ËÃí°ÕÊó¤ä·ÙÊó¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
Ê¡ÅçÄ®¤Î¥¯¥Þ¤Ï£¶Æü¸å¤Î18Æü¡¢ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤éÌó800¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÌÓ¤ÎDNA·¿´ÕÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬¡Ç21Ç¯¤ËÆ±Ä®¤ÎÈª¤ÇÇÀºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿70Âå¤Î½÷À¤ò½±¤Ã¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¥¯¥Þ¤ÈÆ±¤¸Íº¤Î¸ÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
DNA·¿¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£´Ç¯¸å¤Î¿Í´Ö½±·â¡×¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍïÇÀ³Ø±àÂç¤Îº´Æ£´îÏÂ¶µ¼ø¡ÊÌîÀ¸Æ°ÊªÀ¸ÂÖ³Ø¡Ë¤â¡Ö½é¤á¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¤·¡¢DNA¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¤ÎºÎ¼è¤ÈÊ¬ÀÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤»ö¼Â¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡ÅçÄ®¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤¬¡¢£´Ç¯¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ½»Ì±£²¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½±·â»þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ä¡Ö¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ½»ÂðÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¡¢¿Í¤ò½±¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¶µ¼ø¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·¥¯¥Þ¤¬£´Ç¯Á°¤Ë¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¿Í´Ö¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸å¤âÉÑÈË¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¿©¤ÙÊª¤Ë¼¹Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¼é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡££´Ç¯´Ö¡¢¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤¬ÆÍÁ³¡¢¿Í¤ò½±¤Ã¤¿»þ¤Î·Ð¸³¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿Í¤òÁÀ¤Ã¤Æ½»ÂðÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡ÖÊ¡ÅçÄ®¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢Ä®Æâ¤Î¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤¬¥¯¥Þ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ß¤ËÍ¶°ú¤µ¤ì¤ÆÌëÃæ¤Ë½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Í¤è¤ê¤â¥´¥ß¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ç¯¤Î¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¥¯¥Þ¤¬¥´¥ß¤ò¹Ó¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë½ÐË×¤«¤é¥´¥ß¤Ë±Â¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë½ÐË×¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤òËÜÍè¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î½ÐË×¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¯¥Þ¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎÃæ¿´¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ê¡ÅçÄ®¤Î¥¯¥Þ¤Ï¡¢Áð¤à¤é¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä·Ù»¡´±¤¬¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ë¶á¤Å¤¡¢£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¿Í´Ö¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¿µ½Å¤Ë¿¿ÌëÃæ¤À¤±½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Î¤¹¤ëÀ¸¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö³¦¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¡¢À¸¥´¥ß¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ò¤¢¤µ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·Ù²ü¿´¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆù¿©²½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¯¥Þ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¼«ÂÎ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º´Æ£¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢»³±ü¤Î¥¯¥Þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤â¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¶¼¤·¤¿¤ê¤»¤º¥¯¥Þ¤ËºÇÂç¸Âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÎ¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Û¤É¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢·Ù²ü¿´¤Î¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤¬À¸¥´¥ß¤äÈª¤ÎºîÊª¤Ê¤É¤Ë½Ð¹ç¤¦¤È¹ÔÆ°¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¿©À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï»¨¿©À¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÌÚ¤Î¼Â¤ä¿¢Êª¡¢º«Ãî¤Ê¤É¤¬¼ç¿©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¡ÖÆ»Æâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ØÆù¿©·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¤«¤é¥·¥«¤Î¿ô¤¬µÞÁý¤·¡¢¥¯¥Þ¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥·¥«¤Î»àÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Ë¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¯¥Þ¤Ï¥·¥«¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ë¥·¥«¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¥·¥«¤Î¹âÌ©ÅÙ²½¤Ï¸½ºß¡¢ÅìÉô¤«¤é½ù¡¹¤ËÆ»±û¡¢Æ»Æî¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÆ»Æî¤Î¥¯¥Þ¤â¥·¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥Þ¤Î¿©À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°Êª·Ï¤Î¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Æù¿©²½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¥·¥«¤ÎÁý²Ã¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥·¥«¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤Ç¹ßÀã´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀÑÀãÎÌ¤â¸º¾¯¤·¡¢Åß¾ì¤Ë»à¤Ì¥·¥«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶À¸ÎÓ¤¬ÇÀÃÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥¨¥µ¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Å·Å¨¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤¬ÀäÌÇ¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥Þ¤¬½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿½À¤é¤«¤¤Áð¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥·¥«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥·¥«¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤ÐÁÀ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¹ÔÀ¯¤â½»Ì±¤âÃÏÆ»¤ÊÂÐºö¤Ë¤¢¤Þ¤êÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ç23Ç¯10·î¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ò¥°¥Þ´ÉÍý·×²è¡×¡Ê¡Ç22Ç¯£³·î¤ËºöÄê¡Ë¤ò¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë²þÄê¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊá³Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¿ôºï¸º¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡ÖÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¸ÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤â´Þ¤á¤ÆÊá³Í¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÀã¤¬¤¢¤ë»þ´ü¤Î¡Ø½Õ´ü´ÉÍýÊá³Í¡Ù¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤ä³ÎÊÝ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤¦¡£Êá³Í¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç23Ç¯ÅÙ¤ËÆ»Æâ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î1804Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç24Ç¯ÅÙ¤ÎÊá³Í¿ô¤Ï¡¢»ÃÄêÃÍ¤ÇÌó700Æ¬¤ÈÂç¤¤¯¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯¤ÏÊá³Í¿ô¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÁý¤¨¤º¡¢°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¥°¥Þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤Î¿ô¤¬¾¯¤·²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Êá³Í¿ô¤â¤±¤Ã¤³¤¦¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ»¤Ï10Ç¯¸å¤Î¡Ç34Ç¯Ëö¤Î¿äÄêÀ¸Â©¿ô¤ò¡¢¡Ç22Ç¯¤Î£±Ëü2200Æ¬¤«¤é35¡ó¸º¤ÎÌó8000Æ¬¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£¼Â¸½¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊá³Í¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¸º¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤óÊá³Í¤ÏÉ¬Í×¤Ç¡¢¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÔÀ¯¤â½»Ì±¤â¡¢¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤ÎÁð´¢¤ê¤äÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤ÊÂÐºö¤Ë¤¢¤Þ¤êÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤â·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡Ä¡×
Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤´Ä¶¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢Á°Æü¤«¤é¥´¥ß¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤Î¤æ¤ë¤µ¡¦´Å¤µ¤¬¥¯¥ÞÈï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤¬¥´¥ß¤Ë±Â¤Å¤¯¤È»Ô³¹ÃÏ¤Ç»àË´»ö¸Î¤Þ¤Çµ¯¤¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊ¡ÅçÄ®¤ÎÈï³²¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤êÃÏ°è¤Ï¥´¥ß¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤°¤ËËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥Þ¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¹ÔÀ¯¤ÎÌò³ä¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃÏÊý¤Î»ÔÄ®Â¼Ìò¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ä¥·¥«ÌäÂê¤ËÀìÂ°¤ÇÅö¤¿¤ë¿¦°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»º¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ý¤È¤Î·óÌ³¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯½ÐË×»þ¤È¶î½ü¤Î»þ¤À¤±ÂÐ±þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¿¦°÷¤¬ÀìÌçÀ¤â¤Ê¤¯ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ÞÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥«¤ä¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¡¢¥«¥é¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Ä»½Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿Í°÷¤ÎÇÛÃÖ¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤µ¤ó¤äÃÏ¸µµÄ°÷¤Ë¤ÏËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»Ä£¤ä¿¶¶½¶É¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿¶¶½¶É¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢´É³í¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤«¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎ®¤¹¤È¤«¡£ÃÏ°è¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÂÐºö¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Ê¡ÅçÄ®¤ÇÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤òÀäÌÇ¤µ¤»¤í¡×¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¶î½ü¤·¤Ê¤è¡×¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö»¦¤¹¤Ê¡×¤È¡¢Æ±Ä£¤äÃÏ¸µÌò¾ì¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»³°¤«¤é¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¿È¾¡¼ê¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬¤¤¤ëÂçÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹Æ»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÈï³²¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÎÌäÂê¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ»Ì±¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¿¯Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë¶¯¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§º´Æ£´îÏÂ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤è¤·¤«¤º¡ËÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¶µ¼ø¡£ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÇÀ³ØÉô»þÂå¤Ë¡ÖËÌÂç¥Ò¥°¥Þ¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë½êÂ°¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÊÝ¸î´ÉÍý¸¡Æ¤²ñºÂÄ¹¡¢ÃÎ¾²À¤³¦¼«Á³°ä»ºÃÏ°è²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀÐ»³ÃÏ¶è¤ÎÁð´¢¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¢¡¡¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ò¥°¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÆÆ£¤µ¤æ¤ê