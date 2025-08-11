今回は、育休をとったものの一切育児をせず、SNSで「イクメンアピール」ばかりする夫が、大きな勘違いをしていた話を紹介します。

支店長がウチを訪れる本当の理由

「高学歴で収入も悪くないけど、家では最低モラハラ男な夫。家事も育児もしないし私をバカにしてばかり。そんな夫が育休をとったのですが、『育休すると出世できそうだから』というありえない理由で、育児なんてしていません。そのくせSNSでイクメンアピールを毎日のようにしています。

そんなある日、夫の勤務先の銀行の支店長が、ウチを訪問するとかで、夫は支店長がウチに来るって、すごいことなんだぞ？』『これで出世間違いなしだ！』と大はしゃぎ。でも支店長がウチに来る理由は、夫が育児をちゃんとしているかを確認するため。夫がSNSでやたらイクメンアピールをしていることを、怪しんだようです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ この女性の夫は、オムツをかえたことすらないそうですが……エセイクメンぶりが支店長の前で暴かれるかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。