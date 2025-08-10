ザルツブルクのFW北野颯太が離脱へ…右足首に激しいタックルを受けて負傷交代
ザルツブルクは10日、グラーツァーAK戦で負傷交代したFW北野颯太の状態を発表した。
北野は、9日に行われたオーストリア・ブンデスリーガ第2節のグラーツァーAK戦に先発出場。しかし、25分に相手MFサディク・フォファナから足首に激しいタックルを受け、担架でピッチを後にすることとなった。
このプレーに当初はイエローカードが提示されていたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入によりレッドカードという判定となり、S・フォファナは23分に退場となった。その後、数的有利となったザルツブルクは5−0で今季リーグ戦初白星を飾っている。
発表によると、北野は右足首に強い打撲と裂傷を負ったとのこと。具体的な離脱期間は明らかになっていないが、「当面の間は欠場する」という。
なお、ザルツブルクはすでにMF川村拓夢とDFチェイス・アンリが負傷のためこの試合のメンバーから外れており、ザルツブルクに所属する日本人選手3名全員が負傷離脱する事態となってしまっている。
