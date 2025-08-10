声優の櫻井智が10日、X（旧ツイッター）を更新。緊急入院する事態になったとして、ライブ中止を発表した。

櫻井は17日に東京・渋谷eggmanでライブを開催する予定だった。しかし1週間前の10日、「TOMO夏2025ライブ中止のお知らせ」とXでアナウンスして、「楽しみにしてくださっていたみなさんごめんなさい！」と謝罪した。「先週、病院の検査に行ったら緊急入院になってしまいました」と体調不良を明かし、「なんとかライブに向けて復帰しようとしていたのですけれど、ドクターストップがかかってしまい、残念ながらライブを中止しなければならなくなってしまいました」と中止までの経緯を説明した。チケット代金などは返金するとして、「本当にごめんなさい！またみなさんとお会いできるようにがんばりますのでちょっとお時間くださいね」とつづっている。なお、詳しい病状などは不明。

櫻井は、アイドルグループ「レモンエンジェル」のメンバーとしてデビュー。声優として、アニメ『マクロス7』のミレーヌ・ジーナス役や『怪盗セイント・テール』の羽丘芽美／怪盗セイント・テール役などで知られる。