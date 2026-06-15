TikTokやInstagram、X(旧Twitter)といった主要なソーシャルメディアアプリを16歳未満が使用することを禁止する包括的な規制を、イギリスのキア・スターマー首相が計画していることが明らかになりました。Starmer to announce ‘Australia plus’ ban on social media for under-16s | Social media ban | The Guardianhttps://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/starmer-to-announce-australia-plus-ban-on-social-media-fo