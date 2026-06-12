Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、19日放送のテレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ毎週金曜後6：55）第141話「READY GO！ユナイトバトル！！」にゲスト声優として出演する。幼少期にはアニポケのセリフを丸暗記し、ゲーム『ポケットモンスター』に熱中してきた宮田。現在は『ポケモンユナイト』にもハマっているという宮田にとって、『ポケットモンスター』とは何なのか。人生を変えた原点の思い出から、今回の役