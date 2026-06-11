声優の戸田恵子、中尾隆聖が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。【全身ショット】華やかな肩見せワンピで登場した土屋太鳳1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に