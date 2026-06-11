劇団「進戯団夢命クラシックス」が11日、公式Xを更新。主宰の演出家で、人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優の伊藤マサミ（43）の不祥事を受け、声明を発表した。伊藤は同日、自身のXを更新し、一部SNSでファンとライブ後に不適切な関係を持ったと暴露されたことを受け、「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今