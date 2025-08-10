¡Ö»à·º¼¹¹Ô¤ÎÆü¤Ï¡¢¥É¥¢¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½¤ì¤¿¤ê¡×¡Ä¶§°»à·º¼ü¤¿¤Á¤Î¹öÃæÀ¸³è¤ò¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸µ¼õ·º¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç¼¹¹Ô¤òÂÔ¤Ä»à·º¼ü¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¡¢2013Ç¯¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸µ¼õ·º¼Ô¡Ê±ÒÀ¸É×¡Ë¤¬¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×»ï¾å¤Ç¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ï¢¹çÀÖ·³¤ä¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¸µ´´Éô¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿¹´ÃÖ½êÀ¸³è¤òµ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤Î»à·º¼ü¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾»à·º¼ü¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
（「週刊新潮」2013年2月7日号記事を一部修正の上、再録しました。文中の年齢、役職等は当時のものです）
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹öÃæ¤Ç¤â¡ÖÌäÂê»ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃøÌ¾¶§°»à·º¼ü¤È¤Ï
1ËÜ500±ß¤Î±ÉÍÜºÞ
¡¡¸µ¸üÀ¸»öÌ³¼¡´±ÂðÏ¢Â³½±·â»ö·ï¡Ê»à¼Ô2Ì¾¡Ë¤Î¾®Àôµ£¡Ê51¡áÅö»þ¡Ë¤â°·¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë»à·º¼ü¤À¤Ã¤¿¡£ÊÝ·ò½ê¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¸¤¤ÎµØÆ¤¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¸üÀ¸¼¡´±¤ò½±¤Ã¤¿¤È¼«¶¡¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¹´ÃÖ»Ù½ê¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éÙæ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢Ë¼¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÊªÉÊ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ©¸Â¤Î¤³¤È¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡È°ìÀÚ¡¢²¿¤â¿©¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ8¥«·î¤â¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹´ÃÖ½ê¤âºÇ½é¤Î1½µ´Ö¤Û¤É¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±ÉÍÜºÞ¤ò1Æü5²ó¤Û¤ÉÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î±ÉÍÜºÞ¤Ï1ËÜ500±ß¤°¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½Õ¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÍâÇ¯¤ÎÀµ·î¤«¤é¡£°ì¿Í¤ÎÃ´Åö´±¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÎÀâÆÀ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¸µ¸üÀ¸»öÌ³¼¡´±¤ò½±·â¤·¤Æ»¦½ý¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê»×¤¤¹þ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â8¥«·îÊ¬¤Î±ÉÍÜºÞ¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¶â¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ±ÒÀ¸É×¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò´Õ¾Þ
¡¡»à·º¼ü1¿ÍÅö¤¿¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½600Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢91ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡Ê¡á2013Ç¯Åö»þ¡Ë¤âÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î»à·º¼ü¤â¤¤¤ë¡£ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç2¿Í¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤â¤Î¹´ÃÖ½êÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ª¤¬±ó¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¸µµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤â»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢±£¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤´¤Þ±ö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡£ÂÎ½Å¤â70¥¥íÄøÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë90Âå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¸µµ¤¤Ê¿Í¡£Ìô¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬¼Ö°Ø»Ò¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»à·º¼ü¤Ï·î¤Ë4²ó¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ·»à·º¼ü¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸«¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡É¤È10Ê¬¤Û¤É¤Ç¸«¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÊ¾Ù»ñÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤ë
¡¡Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î±ü¤ÎË¼¤Ë¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶Ìµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤Î²ÃÆ£ÃÒÂç¡Ê30¡áÅö»þ¡Ë¤â¤¤¤¿¡£2008Ç¯¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¡¢4¿Í¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¡È¥«¥È¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç¿Í¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥É¥Ñ¥º¥ë¤ÎËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢Ë¼¤ÇÌäÂê¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¡¢ÛÆÌÜ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¡¼»¨»ï¤â¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2012Ç¯¡¢¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë3È¢Ê¬¤ÎÁÊ¾Ù»ñÎÁ¤òÁ´¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö´±¤Ï¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤È²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡È¤¤¤¤¡É¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¼êµ¡Ø²ò¡Ù¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤À¾å¹ðÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¹É®¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¼¹¹Ô¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¡¡¸µ±ÒÀ¸É×¤¬¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´ü´ÖÃæ¡¢»à·º¼¹¹Ô¤Ï2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¹¹Ô¤ÎÆü¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÄ«¿©¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¡¢µÞ¤ËÃ´Åö´±¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°¤¿¤Á³°¤Ë½Ð¤ë¤¾¡É¤È¥Õ¥í¥¢¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Ê¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ20Ê¬¤Û¤É¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ËÌá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ë¼¤Î°ì¤Ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÅµ¤¤¬¾Ã¤µ¤ì¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¡¢»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Ê¡É¤È½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈË¼¤Î²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ë¼¤òÁÝ½ü¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾²¤Ë±ö¤ò»µ¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÉÊ¤Ï°ú¼è¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÏ¤·¡¢¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ÆµÑ½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡»à·º¼¹¹Ô¤ÏÂ¾¤Î»à·º¼ü¤¿¤Á¤âµ¤ÇÛ¤Ç´ª¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¡Èº£Æü¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡É¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¹¥¤ÊüÂê¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈàÅù¤â¤ä¤Ï¤ê»à·º¤ÏÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿Ìë¤ÏÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë»à·º¼¹¹Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢»à·º¼ü¤¿¤Á¤Ï¡È¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤ÎÌ¾¤ò¶«¤Ó¡¢¥É¥¢¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÄ«¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Ìë¶Ð¤Î¿¦°÷¤¬Á°Ìë¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö´±¤â¡¢ÍâÆü¡¢»à·º¼ü¤¿¤Á¤«¤é¼¹¹Ô¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
À¸¤Ø¤Î¸Ç¼¹
¡¡»à·º¼ü¤ÏË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Âå¤ï¤ë¤¿¤Ó¡¢Âç¿Ã¤Î»à·º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¿Ã½¢Ç¤¤ÎÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë»à·º¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È·»³Æâ³Õ¤ÇÀéÍÕ·Ê»ÒË¡Ì³Âç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï»à·ºÇÑ»ßÏÀ¼Ô¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÅöÌÌ¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»à·º¼ü¤Î°ì¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ï³§¡¢³ä¤È°Â²º¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âì¼ÂÂç¿Ã¤¬¼¹¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¿¿Í¤«¤¬µÞ¤ËºÆ¿³ÀÁµá¤Î½ñÎà¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¡¢¡È²¶¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë»à¤Ì¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»à·º¼ü¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡È·é¤¤¿Í¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ¸¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»à·º¼ü¤Ï2012Ç¯½©¤Ë¶¦ÈÈ¼Ô¤Î»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡È¼¡¤Ï²¶¤ÎÈÖ¤À¡É¤ÈÁû¤®¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àº¿À¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ë
¡¡¸µ±ÒÀ¸É×¤¬¸«¤¿»à·º¼ü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²þØ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â²¿¿Í¤«¤Ï¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢·ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î»à·º¼ü¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÇ°¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤· ¡¢ ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸2¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ »à·º¼ü¤âºî¶È¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤òÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÊç¶â¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤Î»à·º¼ü¤Î½è¶ø¤Î¤¢¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ä¨Ìò¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÄ«¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Çºî¶È¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢»à·º¼ü¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÈàÅù¤Ï¼«¼ç·ÀÌóºî¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÂÞ3¡¢4±ß¤Ç»æÂÞ¤òÀÞ¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï·î¤Ë3Ëü±ß¤â²Ô¤°¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¤ÊÈþ½Ñ½ñ¤ò²¿ºý¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¨Ìò¤Î¾ì¹ç¡¢»þµë5±ß¤«¤é10±ß¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¤¤¤¯¤éÀÞ¤Ã¤Æ¤â·î¤Ë500±ß¤«¤é2000±ß¤Û¤É¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»à·º¼ü¤Ï·î¤Ë½ñÀÒ¤ò12ºý¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä¨Ìò¤Ï6ºý¡£Ä¨Ìò¤Ë¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ¤â»à·º¼ü¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»à·º¼ü¤ÏÀº¿À¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¸ü¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»à·ºÂ¸ÇÑ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë»à·º¼ü¤ÎÀ¸³è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼õ·º¼Ô¤Î½è¶ø¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ·½â¤äºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Îµ»ö¤«¤é12Ç¯¡¢µ»öÃæ¤Î¾®Àôµ£»à·º¼ü¤Ï¡¢Ì¤¤À¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¹´ÃÖ½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¸«¤¿91ºÐ¤ÎÏ·»à·º¼ü¤Ï¡¢µ»ö¤ÎÍâÇ¯¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ç¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²ÃÆ£ÃÒÂç»à·º¼ü¤Ï2022Ç¯¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¡¢º£¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î³ÎÄê»à·º¼ü¤Ï105Ì¾¡£»à·ºÀ©ÅÙ¤ä¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÎÂÔ¶ø¤ò½ä¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£Â¿¾¯¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Î»à·º¼ü¤Î½è¶ø¤â12Ç¯Á°¤Î¾åµµ»ö¤È³µ¤ÍÆ±ÍÍ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ï¢¹çÀÖ·³¤ä¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¸µ´´Éô¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¹´ÃÖ½êÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
