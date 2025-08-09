再生回数193万回を超える反響を呼んでいるのは、猫ちゃんが窓にくっついていた虫に見せた、ある日の光景。Instagramアカウント『@tonytony_oka』に投稿されたその光景には、「ほっこりしました」「表情が可愛すぎる」といった声が寄せられています。虫にすら優しく接する猫ちゃんが、多くの人に温かい気持ちを届けています。

【動画：窓にくっついている虫に気づいた猫→そっと前足を伸ばして……】

窓に付いているテントウムシが気になるビスコちゃん

この日、茶白猫のビスコちゃんは窓に視線が釘付けになっていたそう。ビスコちゃんの視線の先を見てみると…そこには、小さなテントウムシが窓にくっついていました。

飼い主さんによると、ここしばらくの間テントウムシがおうちの中に迷い込んでいたそうで、どうやらビスコちゃんもテントウムシのことが気になっていたご様子。

窓をトコトコと歩いているテントウムシを見つけたビスコちゃんは、その姿をジッと眺めていたといいます。

テントウムシに前足を伸ばしたビスコちゃんは…

窓を歩いていたテントウムシに視線をロックオンしたビスコちゃん。すると次の瞬間…ビスコちゃんは前足をテントウムシの方へと伸ばし、触れるか触れないかの優しい手つきで、テントウムシをチョンチョンとタッチ！

猫ちゃんは動くものが好きなため、おもちゃと勘違いしてテントウムシに猫パンチを仕掛けてしまうかと思いきや、ビスコちゃんは割れ物を扱うかのように、テントウムシをとても優しく触っていたといいます。

きっと、テントウムシが気にはなっているものの、驚かせないようにと気遣ってくれたのでしょう。そんな優しい心を持ったビスコちゃんの光景に、胸が温かくなります。

ビスコちゃんの優しい気持ちにほっこり

そんなビスコちゃんの優しさは、他の日にも見られたそう。その日も、ビスコちゃんはおうちの中にいた虫を発見して、ジッと見つめていたそう。

白い壁にくっついた黒い虫に意識を集中させていたビスコちゃんは、ゆっくりと前足を壁に近づけて猫パンチ…するのかと思いきや。そっと虫の近くにそっと前足を置いたのだそう。

捕まえようと思えば簡単にできてしまう距離だったにもかかわらず、追いかけ回したり叩いたりせず、優しく触れ合おうとするビスコちゃん。その姿を見れば、ビスコちゃんがどれほど優しい心の持ち主なのかが伝わってきます。

テントウムシにそっと触れるビスコちゃんの姿には、「ちょんって触ってる手にキュン♡」「爪を出してないですね、優しい」「触り方が優しい♡」といった声が寄せられることに。ビスコちゃんの優しさがたくさんの人を温かい気持ちにしています。

Instagramアカウント『@tonytony_oka』では、そんなビスコちゃんと、茶トラ猫のムギちゃんの優しさあふれる日常の光景が投稿されていますよ。

ビスコちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tonytony_oka」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。