¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Ä¸»ÒÅÅÅ´¡¦³Þ¾å¹õÀ¸±Ø¤Î°¦¾Î¤ò¡Ö¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡¦³Þ¾å¹õÀ¸±Ø¡×¤È¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±»þ¤Ë±Ø¼Ë¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¹¥µÇ°ÇîÊª´Û¤â¡Ä¡©
Ä¸»ÒÅÅÅ´22000·ÁÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§Ä¸»ÒÅÅÅ´¡Ë¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¡Ö±Ø¼ËÆâ¤ËÆüËÜ¥Ê¥¦¥ëÍ§¹¥µÇ°ÇîÊª´Û¤òÇ¯Æâ³«ÀßÍ½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¦¥ë¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¥¨¥¤¥×¥ê¡¼¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¦¡¦¡¦¤¨¤Ã ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ëww¡×¡Ö¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¥Þ¥¸¤Ê¤ªÏÃ¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Î½ÅÂçÈ¯É½¤ÇÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤«¥¹¥´¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ±Ø¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡Ú½ÅÂçÈ¯É½¡Û
Ä¸»ÒÅÅÅ´¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡¦³Þ¾å¹õÀ¸±Ø¤¬ÃÂÀ¸¡£±Ø¼ËÆâ¤ËÆüËÜ¥Ê¥¦¥ëÍ§¹¥µÇ°ÇîÊª´Û¤òÇ¯Æâ³«ÀßÍ½Äê¡£ pic.twitter.com/i0MdNVeMUg
— ¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ê¸ø¼°¡Ë (@nauru_japan) August 6, 2025
