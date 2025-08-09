8月8日までに、元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が自身のInstagramを更新。プライベートショットを投稿したが、その近影が話題になっている。

【写真】「面影ない」と騒然、飯田圭織の近影

飯田圭織の自撮り写真に“変化”

「飯田さんは、4日前にプールでの自撮りショットをアップしました。《夏休みもあっという間に2週間が過ぎました!!》と12歳と7歳の子どもたちの夏休みを報告。《お友達恒例のプールへも行って来ました》《私も夏満喫しています》と綴り、水着姿で、帽子とサングラス着用しながらプールに入った様子が写真に収められていました」（芸能プロ関係者、以下同）

さらに2日前には、子どもたちと映画『長崎 閃光の影で』を鑑賞してきたことを報告。《忘れてはいけない事だと伝えて今を大切に過ごそうと話しました》と戦争について語り合ったことを明かした。

我が子との夏休みの時間を満喫している飯田。微笑ましい投稿が続くなか、ファンが注目したのは飯田のビジュアルだった。ネット上には彼女の近影に違和感を覚える声が上がったのだ。

《え? 面影ないじゃん》

《探してもどこにも飯田圭織が見つからない》

《予想以上に違った》

モーニング娘。として一斉を風靡した飯田。目に焼き付いた彼女の姿から一変し、面影のない“別人級”の風貌に驚きが止まらない。

「特にフェイスラインは、かなりシュッとしていて、スッキリした印象です。そのせいか、いつもよりも目が大きくパッチリして見えるため、Instagramのコメント欄にも“誰?”と顔の変化に驚くコメントが止まりません。あまりの違いに、飯田さんと言われなければ気づかないほどですね」

2度見してしまうほどの変化だが、スポーツ紙記者は、彼女の変わった姿についてこう指摘する。

「7月30日の投稿には、グレーのオーバーオールに赤いインナーを合わせた全身ショットが投稿されていますが、その写真には、あまり違和感のない飯田さんの姿が映っています。特に変化が現れるのは自撮り写真のようですね。彼女は斜め上からカメラを向けて撮影することが多いので、その角度や光の反射で変化して見える可能性もあるでしょう。加工してフィルターがかかっているとも考えられます。

さらに、2020年には小顔矯正に行ったことを報告。エラがスッキリして顔の面積が少なくなった変化に驚きを綴っていたのです。美意識が高いことでも知られる飯田さんですから、彼女の努力も相まって今回の変貌に繋がったのかもしれません」

歳を重ねても、美しさを保つ努力は忘れていないのだろう。