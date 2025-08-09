試合前時点で打率.236と絶不振

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦の第3打席で逆転の12号2ランを放った。試合後は上機嫌な様子だった一方で、取材対応では衝撃発言も飛び出した。

1点を追う5回、2死だった。まずは大谷がサイ・ヤング賞3度を誇るシャーザーから右中間へエンタイトル二塁打で出塁すると、ベッツは甘く入ったスライダーを逃さなかった。完璧に捉えて左翼席に運んだ。この一発で勢いを取り戻したドジャースは逆転勝ちを収めた。

試合前時点で、105試合で打率.236、11本塁打、48打点と苦しんでいたベッツ。逆転勝利に「随分と自信がついた。今日は楽しかったけど、（明日の試合に）切り替えたい」と笑顔を見せていた。

一方で、長い不調には思わず本音も。「（不調の期間が長すぎたので）僕のシーズンは既に終わってしまった」と衝撃発言をした。「いいシーズンとは言えない。でも毎晩チームに何か貢献したい。打点を挙げたり、いい守備をするとかでも。シーズンではなく、1試合1試合に集中したい」と胸中を明かした。（Full-Count編集部）