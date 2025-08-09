炎上狙いで社内映像漏洩！同僚の不倫疑惑を広める“仕掛け人”森香澄に戦慄＜ドラマ『奪い愛、真夏』＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月8日（金）に放送された第3話では、真夏の同僚・山上花火（やまうえ・はなび／森香澄）が炎上を起こすべく、またしても“トンデモ行動”を起こし…。

【映像】花火が真夏＆時夢の密着映像を視聴し…

◆「なんでだろーなんでだろー」

前回第2話で、仕事のため2人きりで会社の資料室に向かった真夏（松本）と時夢（安田）。そこで灯りが消えてしまい、バランスを崩した2人は密着する事態に。それでも真夏はイケナイ恋心を抑え、道を踏み外すことはなかった。

しかし真夏と時夢、姉で時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）の仲を意図的にこじらせようと暗躍している花火は、ここに炎上の火種があると察知する。

第3話では、花火がPR部長の菅勇気（石井正則）を巻き込み、守衛に資料室の監視カメラの映像を見せてほしいと頼んだ。

映像を見ていると資料室に真夏と時夢が現れ、「なんでだろーなんでだろー」と心底楽しそうに歌う花火。その手にはちゃっかりスマートフォンがあり、監視カメラの映像をしっかり撮影しているようだ。

そして灯りが再びつき密着した2人の映像が流れると、花火は「ここからは個人情報です」と画面をストップし、満足そうに資料室を後にする。

その後、花火と監視カメラの映像を見た菅は真夏を呼びだし、「ハッキリ聞くよ？ 社長を誘ったの？」と尋ね、「何にもしてないですし」と否定されても、「こういう噂って広まっていくよー」とまったく聞く耳を持たなかった。

さらに花火の暗躍は止まらず、この監視カメラの映像を誤送信を装って姉・未来に送信。映像を見た未来は、真夏と時夢の仲をますます疑いはじめる。