韓国コスメ最大90％オフの「つかみ取り」イベントにサンプル配布も！「韓国コスメの夏祭り」東京・神奈川の2か所で開催。

韓国コスメショップ「COSME Re:MAKE」を展開する韓国高麗人蔘社は、2025年夏に『韓国コスメの夏祭り』を東京ドームシティと江の島海の家の2会場で開催します。

rom&ndやMEDIHEALなど、人気コスメが集結

2025年8月8日から19日までの12日間は東京ドームシティ（東京都文京区後楽1-3-61／10時から20時）で、8月10日から19日までの10日間は江の島海の家（神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目15-1 片瀬東浜海水浴場／11時から19時30分）で開催。

体験しながら楽しめる企画が盛りだくさんです。

・超お得！韓国コスメつかみ取り

1回2000円で、最大1万5000円相当の韓国コスメが手に入るチャンスです。rom&nd（ロムアンド）やMEDIHEAL（メディヒール）、FOODOLOGY（フードロジー）など、話題の韓国コスメブランドの現品が揃っています。

・話題の韓国コスメ＆インナービューティー商品を特別価格で販売

最新トレンドの韓国コスメやインナービューティーアイテムが勢ぞろい！

気になっていた商品がお得に手に入るかもしれません。

・無料サンプルを毎日配布

気になっていた商品を試してみたいという人に嬉しい企画も実施。数量限定の無料サンプルを先着順で配布予定です。

