オジー・オズボーンさん、ファイナルコンサート後ファンへの想いを口にしていた
現地時間7月22日に76歳で亡くなったヘヴィメタルバンド「ブラック・サバス」のフロントマンで、メタルの帝王と呼ばれたオジー・オズボーンさん。亡くなる数日前に、妻シャロンがインタビューで、ファンに対するオジーさんの気持ちを明かしていたことがわかった。
【写真】葬列に集まった人々と手向けられた膨大な花束やプレゼントの数々
この度POLLSTARが、オジーさんが亡くなる5日前、7月17日に行ったというシャロンのインタビューを掲載。7月5日に地元バーミンガムで開催したブラック・サバスのファイナルコンサートが終わった後、オジーさんが「こんなに大勢が自分のことを好きでいてくれるなんて知らなかった」と言っていたことが明かされた。
シャロンは、このコンサートが「大成功だった」と語り、「引退した人が公演を行い、それを配信して収益を寄付するなんて、おそらく初めてのことだったと思う。あんな風にお休みという人も初めてだったと思うし、長いキャリアを終えるには、完璧な方法だったと思う」とコメント。「オジーが、大きなイベントもなしに消えてしまうなんて絶対に嫌だった。だから全てが始まった場所、彼が世界で一番好きなスタジアム、彼の愛するアストン・ヴィラの本拠地であるあの場所に帰るのが最善だった。まさに完璧だった」と語っている。
シャロンら遺族は22に日に声明で、「言葉で表現できない程の悲しみとともに、愛するオジー・オズボーンが、今朝亡くなったことをご報告せねばなりません」と発表。「家族に囲まれ、愛に包まれていました。皆さまには、我々家族のプライバシーにご配慮いただきますようお願いします」と続けた。オジーさんは、現地時間7月5日に、20年ぶりにブラック・サバスの結成メンバーが顔をそろえる一夜限りのチャリティ公演「フェアウェル・コンサート」を開催し、パフォーマンスを披露したばかりだった。
葬儀は現地時間7月30日、自宅のある英バッキンガムシャーにて非公開で行われ、葬儀の前には、バーミンガムで葬列を開催。世界中から大勢のファンが駆け付け、涙のお別れをした。
【写真】葬列に集まった人々と手向けられた膨大な花束やプレゼントの数々
この度POLLSTARが、オジーさんが亡くなる5日前、7月17日に行ったというシャロンのインタビューを掲載。7月5日に地元バーミンガムで開催したブラック・サバスのファイナルコンサートが終わった後、オジーさんが「こんなに大勢が自分のことを好きでいてくれるなんて知らなかった」と言っていたことが明かされた。
シャロンら遺族は22に日に声明で、「言葉で表現できない程の悲しみとともに、愛するオジー・オズボーンが、今朝亡くなったことをご報告せねばなりません」と発表。「家族に囲まれ、愛に包まれていました。皆さまには、我々家族のプライバシーにご配慮いただきますようお願いします」と続けた。オジーさんは、現地時間7月5日に、20年ぶりにブラック・サバスの結成メンバーが顔をそろえる一夜限りのチャリティ公演「フェアウェル・コンサート」を開催し、パフォーマンスを披露したばかりだった。
葬儀は現地時間7月30日、自宅のある英バッキンガムシャーにて非公開で行われ、葬儀の前には、バーミンガムで葬列を開催。世界中から大勢のファンが駆け付け、涙のお別れをした。