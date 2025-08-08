スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」からゴルフボールなどのアイテムを2026年2月6日に発売します。現在、スクウェア・エニックス e-STOREにて予約受付中。

「ドラゴンクエスト」シリーズは、1986年に第1作目が誕生し、30年以上にわたり愛されつづける国民的RPGです。当時子どもだったユーザーは親となり、当時大人だったユーザーは、孫ができる年代となり、今では2世代・3世代にわたって楽しめる作品となっています。

「DRAGON QUEST GOLF」はそんなユーザーに向け、商品を通じて世代を超えた会話が生まれるコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう願いを込めて制作されたもの。

「冒険へ旅立とう！」をテーマに、スライムの顔がデザインされたゴルフボールや、モンスター型のヘッドカバー、各所にデザインされたスライムたちと鮮やかなブルーが目を引くキャリーバッグなど、ゴルフがさらに楽しくなるアイテムをラインナップ。親子で楽しむのはもちろん、ゴルフがお好きな方やこれからゴルフを始められる方へのプレゼントとしても最適です。

【ラインナップ】

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 3個入

価格：2970円(税込)

スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』ロゴの３種が入ったゴルフボールセットになります。飾ってもかわいいセットです。

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 6個入

価格：4950円(税込)

スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ、ばくだん岩の4種が入ったゴルフボールセットになります。飾ってもかわいいセットです。

ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー（スライム/メタルスライム/ゴーレム）

価格：各3300円(税込)

モンスターとコマンドウィンドウがセットになったクリップマーカーです。コマンドウィンドウはゴルフ特有な内容になっており、遊び心たっぷりのデザインです。

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール＆クリップマーカーセット

価格：6930円(税込)

スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ、ばくだん岩の4種とスライムのクリップマーカーのセットです。ギフトにもおすすめです。

ドラゴンクエスト ゴルフ ヘッドカバー【ドライバー用】（スライム/メタルスライム/キングスライム）

価格：各6578円(税込)

スライムたちがインパクト抜群！ぬいぐるみ型のヘッドカバーです。ぬいぐるみ部分の中綿により、大切なクラブのヘッドを衝撃やキズから保護してくれます。また、長いニットにより、シャフトのキズ防止にも効果的です。DRAGON QUEST GOLFのネームもついています。

ドラゴンクエスト ゴルフ キャディバッグ スライム

価格：5万9400円(税込)

キルティングのデザインやファスナーの持ち手部分など、細部までこだわったキャディバッグです。キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフなどがデザインされています。収納スペースはたっぷり10ポケットで、特製スライムのアクリル製ネームプレートもついています。インパクト抜群のスライムのかたちをしたポケットなど、どの角度から見ても楽しい商品に仕上がっています。

スクウェア・エニックス 「DRAGON QUEST GOLF」 発売日：2026年2月6日

