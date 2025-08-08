「暑い時期に最高の着心地！」【GUのパンツ】で快適おしゃれ♡「大人っぽコーデ」

暑い夏でも、ストレスフリーにパンツコーデを楽しみたい！ それなら、涼しく過ごせそうな接触冷感機能が付いたパンツがおすすめ。そこで今回は【GU（ジーユー）】の接触冷感機能付きパンツと、そのパンツを使った垢抜けワントーンコーデやセットアップコーデなど、GUスタッフさんによる「大人っぽコーデ」をご紹介します。着心地が良くておしゃれ見えも狙えるパンツは、夏のお出かけに欠かせない存在になるかも。

快適に過ごせておしゃれ見えも狙える機能性パンツ

【GU】「ドレープワイドパンツZ」\2,990（税込）

「着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地を体感できます」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシする接触冷感機能付きのワイドパンツ。暑い日も快適におしゃれを楽しめそうです。キレイなドレープ感で、カジュアルすぎず上品に着こなせそうなのも魅力。落ち感のある素材を使用したワイドシルエットで、体型カバーとスタイルアップを両立できそうです。

大人可愛い垢抜けワントーンコーデ

ストライプ柄とペプラムシルエットが目を引くトップスを合わせて、大人可愛い着こなしに。一歩間違えると地味見えしがちな淡色コーデも、グッと垢抜けた印象に仕上がっています。GUスタッフのNatsukiさんも「サラッとしていて暑い時期に最高の着心地です」とリコメンド。「大人気で即完売していた」とのことなので、欲しいと思った人は早めにチェックしてください。

簡単おしゃれ見えを狙えるセットアップコーデ

セットアップ可能な「バブルスリーブブラウス」を合わせれば、おしゃれ見えコーデが簡単に完成。都会的で洗練された印象を与えるグレーのワントーンコーデは、周りと差をつけたいミドル世代のお手本に。小物は黒で統一するのも、大人の品格を高めるポイント。

大人に似合う甘辛ミックスコーデ

キリッとハンサムに決まるブラックのワイドパンツ。オフショルダーTの甘さをセーブし、大人に似合うセンシュアルな着こなしになっています。パンツはウエストゴムのプルオン仕様で穿き心地も楽ちん。キラッと光るメタリックなループエンドも、コーデにさりげないアクセントを与えます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i