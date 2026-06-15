オランダとベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下。日本を出発する際、皇后さまが着用されたスーツの色がネット上で話題になっています。【写真】「雅子さまKLMブルーだ」「配慮がすばらしい」と話題…皇后さまのセットアップ天皇、皇后両陛下は13日、政府専用機で羽田空港を出発。天皇陛下は濃紺のスーツに水色のネクタイ、皇后さまは鮮やかなロイヤルブルーのセットアップと帽子の組み合わせといった、青を基調にしたコーディ