¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬Á´Êý°Ì¤¹¤®¤ë¡×Áê¼êµåÃÄ¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ò½õ¤±¤¿¸×¤ÎÀµÊá¼ê¤Îüþ±¢¤Îµ¤ÇÛ¤êüþ¤ËXÃíÌÜ¡¡¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ºäËÜ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬ÅÐÈÄ10»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡8·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¶â´Ý¤Ï8²ó116µå¤òÅê¤²¡¢6°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È½é¾¡Íø¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤è¡¢¤³¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡ªÃæÀî¤Ï5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÌÔÂÇÇúÈ¯¡£1ÈÖµ¯ÍÑ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤¬2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÎÍèÆü2¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤«¤éº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î8ÆÀÅÀ¤È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸×¤ÎÀµÊá¼ê¤¬¸«¤»¤¿Í¥¤·¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó2»à¤Î¾ìÌÌ¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶â´Ý¤¬ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿±¦¤Ò¤¸¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤ÎÎ±¤á¶ñ¤Î°ìÉô¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÕ¤±Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤ë¤È¡¢ºå¿ÀÂ¦¤ÎÊá¼ê¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬Áõ¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤òÍ¥¤·¤¯¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¶â´Ý¤ÏÌµ»ö¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿Î¾·³¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞX¤Ê¤ÉSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖºäËÜ¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¡¡¶â´Ý¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉªÅö¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯Ãå¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë½õ¤±Á¥½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¡¡¤µ¤¹¤¬²á¤®¤ë¡ª¡ªµ¤¤¬Íø¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬Á´Êý°Ì¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤¿Í¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£¤ä¸×¤ÎÀµºÊ¡¢ºäËÜ¤È¤¤¤¨¤Ðµå±ã¤Ç¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤òÁ´¥»¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÊýÌÌ¤ËÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬¸ú¤¯¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï