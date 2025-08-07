Snapdragon 8 Elite¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÅëºÜ¤Ç´°Á´¥Õ¥é¥Ã¥ÈÇØÌÌ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡¡¡ÖREDMAGIC 10S Pro¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
Nubia Technology»±²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¢REDMAGIC¤¬7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMAGIC 10S Pro¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Snapdragon 8 Elite¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅëºÜ
Qualcomm¤ÎºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëÎäµÑµ¡¹½¡¢ÄãÃÙ±ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥È¥¬¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ëREDMAGIC¥·¥ê¡¼¥º¡£10S Pro¤ÏºÇ¿·¤ÎSnapdragon 8 Elite¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅëºÜ¡£Snapdragon 8 Elite¤ÈÈæ¤Ù¤ÆCPU¤ÎºÇÂç¥¯¥í¥Ã¥¯¿ô¤Ï4.32GHz¤«¤é4.47GHz¤Ë¡¢GPU¤ÎºÇÂç¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï1.1GHz¤«¤é1.2GHz¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥â¥ê¡¼¤ËLPDDR5T¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËUFS 4.1 Pro¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤Î¹âÂ®²½¤ÈÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¡¼¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï12GB¡Ü256GB¡¢16GB¡Ü512GB¡¢24GB¡Ü1TB¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤Î°ìÉô¤ò¥á¥â¥ê¡¼¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë³ÈÄ¥¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢RAMÍÆÎÌ¤ò2ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢LED¤Ç¸÷¤ë23000rpm¤ÎÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢11ÁØ¤ÎÊüÇ®¹½Â¤¡¢12000Ê¿Êý¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¢°ìÉô¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¹ç±ÕÂÎ¶âÂ°2.0¤òºÎÍÑ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥¢²¹ÅÙ¤òºÇÂç3.6¡îÄã²¼¤µ¤»¤ëÎäµÑÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö3D Mark¡×¤Î¡ÖWild Life Extreme¡×¤¬7079¡£¡ÖGeekbench 6¡×¤ÎCPU¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤Î·ë²Ì¤Ï3090¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Î·ë²Ì¤Ï9506¤Ç¤·¤¿¡£
´°Á´¥Õ¥é¥Ã¥ÈÇØÌÌ¤ÈUDC¤òºÎÍÑ
¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ËÆÍµ¯¤Î¤Ê¤¤´°Á´¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢²£»ý¤Á¤·¤Æ¤â¥«¥á¥é¤ÎÆÍµ¯¤¬»Ø¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏH163.42¡ßW76.14¡ßD8.9mm¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó229g¡£UDC¡ÊUnder Display Camera¡Ë Pro¤Îµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Î¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤Á´²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï1600Ëü²èÁÇ¡£
6.853¥¤¥ó¥ÁAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏºÇÂçµ±ÅÙ¤¬2000nits¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç144Hz¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÂç960Hz¤Î¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¼¥ëÉý¤Ï1.25mm¡¢²èÌÌÀêÍÎ¨¤Ï95.3¡ó¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü»ëÄ°¤ä¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï5000Ëü²èÁÇ¡Ü5000Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¡Ü200Ëü²èÁÇ¥Þ¥¯¥í¤Î3´ã¹½À®¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï7050mAh¤Ç¡¢ºÇÂç80W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿FeliCa¤ò°ú¤Â³¤ÅëºÜ¤·¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½
3D¥²¡¼¥à¤¬¥Ì¥ë¥Ì¥ëÆ°¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÄ¾õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²£»ý¤Á¤·¤¿ºÝ¤Ë¾åÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÖMagic Key¡×¤òON¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖGameSpace¡×¤¬µ¯Æ°¡£¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤éÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥²¡¼¥à¥¢¥×¥êµ¯Æ°¸å¤Ë²èÌÌ¤Î±¦¾å¤«º¸¾å¤«¤é²èÌÌÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤É½¼¨²ÄÇ½¡£CPU¤äGPU¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÀßÄê¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤ÎÁàºîÀßÄê¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
REDMAGIC 10S Pro¤Ï3¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖNightfall ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï12GB RAM¤È256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¹½À®¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï12Ëü2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖMoonlight ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï16GB RAM¤È512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢24GB RAM¤È1TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¹½À®¤Ç¡¢512GB¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï15Ëü2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï18Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖDusk ¥À¥¹¥¯¡Ê¹õ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë¡×¤Ï16GB RAM¤È512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢24GB RAM¤È1TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¹½À®¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï512GB¥â¥Ç¥ë¤¬15Ëü2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤¬18Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£