長崎DFモヨマルコム強志がポルティモネンセへのレンタル満了、徳島へ完全移籍「勝利とJ1昇格の為に全力で」
V・ファーレン長崎は7日、ポルティモネンセ(ポルトガル)へ期限付き移籍していたDFモヨマルコム強志(24)について、期限付き移籍期間満了と徳島ヴォルティスへ完全移籍することを発表した。
モヨは東福岡高から法政大へ進学し、2024年に長崎でプロキャリアをスタート。1年目はシーズン途中に藤枝MYFCへ期限付き移籍し、J2で25試合に出場した。今季はポルトガル2部のポルティモネンセへ期限付き移籍。2月からの加入でリーグ戦2試合に出場していた。
長崎を通じて「短い間でしたが、ありがとうございました」とコメントし、徳島を通じては「徳島の勝利とJ1昇格の為に全力で頑張ります。よろしくお願いします」と伝えている。
モヨは東福岡高から法政大へ進学し、2024年に長崎でプロキャリアをスタート。1年目はシーズン途中に藤枝MYFCへ期限付き移籍し、J2で25試合に出場した。今季はポルトガル2部のポルティモネンセへ期限付き移籍。2月からの加入でリーグ戦2試合に出場していた。
長崎を通じて「短い間でしたが、ありがとうございました」とコメントし、徳島を通じては「徳島の勝利とJ1昇格の為に全力で頑張ります。よろしくお願いします」と伝えている。