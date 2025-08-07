《趣里との結婚発表も見送りに》三山凌輝　“義父”水谷豊の個人事務所への移籍計画が頓挫…トラブル報道で心証が悪化

「趣里さんの結婚は7月に正式に発表されると業界ではささやかれていましたが、結局見送りになりました」（音楽関係者）

7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の三山凌輝（26）と結婚すると報じられた趣里（34）。2人の関係は公に語られないままだが、父・水谷豊（73）の胸中はいまだ穏やかならざるもので……。

「当初は5月に結婚を発表する予定で、身内だけで挙式をする話もあったといいます。

水谷さんは趣里さんの恋愛に口出ししない姿勢を貫いてきましたが、一人娘の結婚はやはりうれしかったのでしょう。まさに幸せの絶頂でした」（前出・音楽関係者）

三山に対しても、“息子”として受け入れる覚悟を示していた。

「実は、結婚を機に三山さんが水谷さんの個人事務所に所属する計画がありました。

この事務所の所属タレントは水谷さんと伊藤蘭さん（70）の2人。趣里さんも業務執行社員として名を連ねる“水谷家の事務所”です。この事務所に三山さんを迎え入れるということは、家族としても俳優としても三山さんを認めるという思いだったのでしょう。

実際、三山さんは5月に所属事務所から独立しています。移籍を予定していたからではないでしょうか」（テレビ局関係者）

しかし結婚発表を間近に控えた4月、事態は急転する。三山が過去に女性YouTuberに対し結婚詐欺を働いていたと報じられたのだ。

「三山さんと女性とのトラブルを水谷さんは報道で知ったといい、水谷家の動揺はかなりのものでした。『女性セブン』の取材に『何も聞いてないのでね』と言葉少なに応じるなど、複雑な胸中をのぞかせました」（前出・テレビ局関係者）

同時に、三山の“個人事務所入り計画”も白紙となったという。

「“娘の選んだ人だから否定はしない”と、結婚は致し方なしという思いだそうです。しかし芸能人としては別。水谷さんは三山さんを“自分の看板を預ける相手ではない”と判断したのです」（前出・テレビ局関係者）

また、俳優としても三山に「NO」を突き付けており……。

「もともとは“俳優として一流になってもらいたい”という期待もあったそうです。ですが今となっては『キミには俳優も無理だ』と、三山さんを見限ったそうです。芸能界における後ろ盾にもなりたくないというほどの思いだといいます」（前出・テレビ局関係者）

いっぽうの三山はというと……。

「芸能界の大御所である水谷さんに拒絶されたことでかえって躍起になっているようです。やはり俳優業で水谷さんに認められたいようで、ドラマ関係者に自ら頭を下げて営業しているといいます」（制作関係者）

水谷が首を縦に振る日は来るのだろうかーー。