より小型になった大口径単焦点レンズ「7Artisans 35mm F1.4 II APS-C」 最短撮影距離も短縮 1万5,000円切りのF1.4レンズ
株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「35mm F1.4 II APS-C」を8月6日（水）に発売した。メーカー希望小売価格1万4,600円の廉価なMF（マニュアルフォーカス）レンズ。
APS-Cサイズ相当のイメージセンサーに特化した設計の単焦点レンズ。35mm判換算での焦点距離は53mm相当（ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX）、56mm相当（キヤノンRF）、70mm相当（マイクロフォーサーズ）。
2020年7月発売の「35mm F1.4」をリニューアルしたレンズで、最短撮影距離が0.4mから0.35mへと短くなっている。全長も約15mm短くなり、より小型になった。
絞りリングを前方に配置したスタイルは継承。ただしクリックなしの無段階式となる。
レンズ構成（左）、MTF曲線（右）
作例提供：株式会社焦点工房
作例提供：株式会社焦点工房対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ 対応撮像画面サイズ：APS-C（マイクロフォーサーズ以外） レンズ構成：5群8枚 焦点距離：35mm 絞り：F1.4-16 最短撮影距離：0.35m フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り羽根：9枚 フィルター径：49mm 外形寸法：約Φ60×41mm ※マウントによる 質量：約221g ※マウントによる 付属品：前後キャップ