É¸¹â2,450m¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¡ªÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×

日時:2025年9月20日(土)〜9月23日(火・祝)9:30〜15:00

場所:室堂ターミナル ※雨天中止の場合あり

「立山黒部アルペンルート」は、9月20日(土)〜9月23日(火・祝)の4日間、標高2,450mの室堂で音楽イベント「立山ストリートピアノ」を開催します。

また、プレイベントとして8月2日(土)と8月15日(金)には富山駅のストリートピアノで出演者を募集します。

【「立山ストリートピアノ」とは?】

好評につき2025年3回目の開催が決定した、山で音楽を楽しむイベント「立山ストリートピアノ」は標高2,450mの室堂で誰でも自由にピアノが弾けるイベントです。

ピアノの設置場所は立山連峰を間近に見られる室堂ターミナル屋上。

秋めく山々に包まれる空間で、演奏する人も聴く人も一緒に贅沢な時間を過ごすことができます。

さらに最終日には、音楽と登山を組み合わせて活動する「スーパー登山部」の小田さん[Key], Hinaさん[Vo]がスペシャルゲストとして出演します。

【初開催!プレイベントにて出演者を募集】

「立山ストリートピアノ」のオープニングイベントなどの出演者を募集するプレイベントを2025年初めて実施します。

富山駅ストリートピアノで演奏した参加者の中から出演者を決定し、会場・室堂までのアルペンルート乗車券を進呈します。

日時: 2025年8月2日(土)・15日(金)10:00〜14:00

場所: 富山駅ストリートピアノ(1階)

【紅葉の見頃にあわせた音楽イベントは他にも】

室堂エリアで行われる「立山ストリートピアノ」だけでなく、2025年は大観峰・黒部平エリアでも音楽イベント「桐朋アカデミートロンボーン三重奏団によるミニコンサート」を開催。

10月上旬〜中旬に見頃を迎える美しい紅葉と音楽を一緒に楽しむことができます。

日時:2025年10月7日(火) 1回目:11:30〜 2回目:13:30〜

場所:黒部平庭園(晴天時)、大観峰駅2階(雨天時)

【紅葉シーズンをお得に楽しめるきっぷ「秋の早割10」をWEBで販売中!】

特定の期間・区間を対象に、利用日の10日前までの予約で運賃が割引になるお得な割引きっぷ「秋の早割10」を、立山黒部アルペンルートWEBきっぷサイトで販売しています。

8月1日(金)からは10月1日(水)〜11月3日(月)利用分の販売が始まります。

