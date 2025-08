「STiV」が 「Box」のエコシステムソリューションに登録！ファンリード

ファンリードは、自社開発の法人向けSaaS型AIナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」とインテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」(Box社提供)の連携機能が、Box社の「Boxエコシステムソリューション」に登録されました。

Boxとの連携における信頼性と利便性が公式に認められ、規制が厳格な業界でもより高度でセキュアなドキュメント連携とナレッジ活用が可能になります。

STiVは、企業の膨大な社内外データからの横断検索、チャット形式での回答、そして文書生成をワンプラットフォームで提供し、ナレッジ活用と業務効率化を推進するサービスです。

利用企業ごとにクローズドな環境を提供するセキュリティの高さにより、法規制への厳格な対応やデータの正確性・一貫性(データインテグリティ)を求められる業界からのニーズを受け、STiV利用企業の約9割を製薬企業が占めています。

製薬業界では、医薬品製造受託機関(CMO)をはじめとする企業間のデータ授受において、セキュリティ面に優れた「Box」が広く利用されています。

Box内のデータもSTiVの横断検索・チャット回答の適用範囲に含んでほしい、という利用企業からの要望に応える形で、今回の「Boxエコシステムソリューション」登録に至りました。

これにより、STiVとBoxがよりシームレスかつセキュアに連携し、Boxに蓄積された重要な情報をSTiVで効率的に活用できる環境が整いました。

Box上の契約書や研究データ、品質管理文書、法規制関連文書といった多様な非構造化データを、STiVで横断的に検索し、必要な情報を瞬時に引き出すことが可能です。

■STiVのBox連携機能

・複数の生成AIとRAG検索機能を組み合わせ、Box内のファイルを含む社内外データをワンプラットフォームで活用。

・Box内に保存された重要文書や資料をSTiV上で全文検索し、RAG技術を活用した高精度な回答を生成。

・Box上で設定されたアクセス権が同期され、許可された権限の範囲で回答を生成。

STiVは、太陽ホールディングスグループの医療・医薬品事業が実際に直面していた課題を解決するために誕生したサービスです。

高い専門性が求められる業務では、個人の経験やノウハウに頼りがちで、組織全体の知識共有が進まないという課題がありました。

STiVは業務の属人化や生産性の低下につながるこうした課題を解決し、生成AI活用による組織全体のノウハウ共有と技術継承を加速します。

