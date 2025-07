ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（東日本編）

ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店5軒を教えてくれました。

東日本で選ばれた名店とは

全国のラーメンを食べ歩くラーメン王の小林孝充さんが、2025年の「今食べたい5店」をエリアごとにピックアップ! 今回は、東京を除く「東日本編」をお届けします。

1. Japanese Ramen Noodle Lab Q(北海道・札幌)

「煮干し醤油らぁ麺」1,600円 写真:お店から

2025年1月2日にテレビ東京系列で放送された「日本一こそ世界一!世界ラーメンNo.1決定戦!」で北海道代表として出場し、見事優勝したのがこの「Japanese Ramen Noodle Lab Q」。

私も審査員として参加させていただきましたが、実力店がそろう中でも一歩抜け出した素晴らしいラーメンを提供していました。

あらゆる面で完成度が高かったのですが、一番印象深かったのは醤油の利かせ方。

札幌に行ったら味噌ラーメンを食べるという時代は変わりつつあるのかもしれません。

おしゃれな店内 写真:お店から

2. 自家製麺 ラカン(宮城・仙台)

「ワシワシ肉油そば(平打ち麺)」950円に「麺 大盛」100円、「背脂」50円 出典:mattobanさん

今年4月にオープンしたばかりながらすでに人気となっているお店。特に土日は朝6時台からオープンし、午前中から大行列になっています。

メニューに合わせて麺を何種類も用意しており、人気なのはワシワシ麺と油そば。

しかしラーメンもまた極太ちぢれ麺にぽてりとした鶏白湯、そして浅利の旨みも利いていてうまい!

「特製 丸鶏と浅利のらぁ麺」1,230円 出典:はだ氏さん

3. 3931WORKS.(埼玉・春日部)

「昆布水つけ麺 醤油 大盛」1,170円 出典:かまたまGWさん

2024年12月にオープンしてすぐさま行列になった「3931WORKS.」。「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選出されている、栃木県の「ユナイテッド ヌードル アメノオト」と「YOKOKURA STOREHOUSE」出身の2名によるお店です。

きれいな盛り付けの昆布水つけ麺が人気ですが、深みある味わいのラーメンもレベルが高い! 味だけでなく接客の良さも同店の魅力です。

「味玉 醤油そば」1,070円 出典:赤星大好きさん

4. 灼味噌らーめん 八堂八(神奈川・川崎)

「灼味噌らーめん」1,200円 出典:リースリング毅さん

首都圏でも屈指の味噌ラーメンを提供し、中目黒で行列を作りながらも場所の都合で閉店してしまった「八堂八(やどや)」。北海道への移転なども検討されていたようですが、2024年12月に川崎市・溝の口にて無事に復活することができました。

“優しい味噌”を謳い、味噌から自家製のラーメンは移転前よりさらにパワーアップ。ぜひとも食べてほしいトップレベルの味噌ラーメンです。

味噌から自家製のラーメン 出典:ぴーたんたんさん

5. ら〜麺 瑞藤(千葉・松戸)

「醤油ら〜麺」1,200円に「麺の大盛り」150円 出典:なべきちさん

「麺屋武蔵」グループ出身の店主によるお店。秋刀魚出汁を使うなど「麺屋武蔵」へのオマージュを感じさせながらも、動物系の旨みを厚めに持たせたボディのあるスープがうまい! そしてもちっとした極太の麺など、流行りの要素も感じさせます。

気さくな店主のセンスと研鑽による一杯が味わえる「ら〜麺 瑞藤」。今後の進化がますます楽しみです。

手揉み麺 出典:Tommy_ramenさん

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

※価格はすべて税込です。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

