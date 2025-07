【JUNGLIA OKINAWA】 7月25日 開業 場所:沖縄北部 チケット価格:大人 1Dayチケット 6,930円~

ジャパンエンターテイメントは、テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」を7月25日に開業する。チケット価格は、大人の1Dayチケットが6,930円より。

「ジャングリア沖縄」は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の大自然を舞台に、都会にはない体験を楽しめる、「Power Vacance!!(パワーバカンス)」をコンセプトにしたテーマパーク。

パーク内のアトラクションやレストラン、ショップなどの体験をすべて楽しめる1Dayチケット(大人 6,930円)や、パーク&スパ 1Dayチケット(大人 9,570円)のほか、スパチケット(大人 2,640円)などが用意される。

また、1Dayチケットと組み合わせることで、アトラクション体験がより快適になる特別なチケット「プレミアムパス」(990円)も登場。優先的にショーエリアに入場し自由に観覧場所を選べるなど、体験内容に応じた複数種類の特典を受けることができる。

ダイナソー サファリ

ホライゾン バルーン

バンジー グライダー

スカイエンド トレッキング

バギー ボルテージ

夜のエンターテイメント

【レストラン/スパ】

パノラマ ダイニング

ワイルド バンケット

SPA JANGLIA

