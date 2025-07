【DORO FAMILY SUMMER TOUR】 7月19日~20日 開催 場所:大阪道頓堀

Level InfiniteのAndroid/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」は7月19日と20日に、大阪・道頓堀においてリアルイベント「DORO FAMILY SUMMER TOUR」を開催した。本稿では、現地での写真を紹介する。

「DORO FAMILY SUMMER TOUR」は、大阪の道頓堀巨大な「DORO風船」が展示され、キャラクターコスプレイヤーとの記念撮影などが楽しめた。登場したニケは、マスト、アニス、エレグ、ドロシー。「DORO風船」の前などで、ファンからの写真撮影に応じた。

「DORO FAMILY SUMMER TOUR」は大阪のほか、ニューヨーク、ソウル、台北、バンコクの世界5都市で開催。それぞれ現地で巨大「DORO風船」とキャラクターコスプレイヤーが登場するイベントとなっている。

道頓堀に現われたDORO風船

現地で特典として配布されたステッカー

ニケが登場!

周辺の様子

夜の様子

ニューヨーク(ハドソン川)でのイベントの様子

(C)2022-2025 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.