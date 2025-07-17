¥¹¥º¥»Â¿·¡Ö¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ÅÁÅý¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¡È2ÎØ¼Ö¡É!?¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¥¹¥º¥¤À¤Í¡×¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¡ª¡×¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª À¤³¦½é¤Î¡Ö2ÎØ4WD¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡© ³¤³°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡ª
¥¹¥º¥ÅÁÅý¤Î4WD¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×½é¤Î¡È2ÎØ¼Ö¡É!?
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê3¥É¥¢¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤È5¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤âÀßÄê¤·¡¢¥¹¥º¥¤ÎÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÃíÊ¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¿··¿¡Ö¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê38Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¤Ë¤â¡¢¤È¤¢¤ë¡Ö»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤³¤½¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¡Ö2ÎØ4WD¡Êthe world¡Çs first two-wheel drive four-wheel drive¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥º¥¤¬ÆóÎØ¼Ö¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò¥¸¥à¥Ë¡¼¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Á´Éý¤ò¶ËÎÏ¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¼ÖÎØ¤Ï4ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¡È2ÎØ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¤òº¸±¦¤«¤é²¡¤·¤Æ½Ì¤á¤¿¡×¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö5¥¹¥í¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¡×¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë½Ì¾®¤·¤¿Á´Éý¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö3¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Þ¤Çºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê1Åô¤ò¥Ü¥Ç¥£Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¡£¤·¤«¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ÖS¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿··¿¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¸Â¤ê2¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆóÎØ¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¸å¤ËºÂ¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ç¥àÇÛÃÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²£ÊÂ¤Ó¥¿¥¤¥×¥·¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¹¥ê¥à¥Ë¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤·¤¿È¯É½Æü¤¬4·î1Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¥Í¥¿¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²Í¶õ¤Î¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥º¥¤Ê¤é¤Ç¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª ¤³¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¥¹¥º¥¤À¤è¡ª¡×
¡ÖÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¿··¿¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤éÀäÂÐÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì²°º¬ÉÕ¤¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¡×
¡Ö°Ï©¤ä¶¹¤¤Æ»¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Í¡×
¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ë¤ÏÌÞÂÎ¤Ê¤¤°ïÉÊ¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Í¥¿¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¿··¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö2ÎØ4WD¤Ã¤Æ¥¦¥±¤ë¡ª¡×
¡Ö¡È4WD¡É¤Î»Ä¤ê¤Î2¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤È¤³¤ìº¸±¦¤Î¥·¡¼¥È¶¹¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥º¥¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ°ìÀ¸¾Ð¤¨¤ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡È2ÎØ4WD¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÅê¹Æ¤âÂ¿¿ô¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈ¯É½¤ò¤·¤¿¥¹¥º¥¤ËÂÐ¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÂç¤é¤«¤Ê¿´¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£