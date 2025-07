マクドナルドから、オリジナルグッズ4点と最大合計3,560円相当の商品無料券をセットにした夏の福袋「マクドナルドのサマーチャンスバッグ 2025」が登場!

オリジナルグッズとして、暑い季節にぴったりの「ビッグマックファン」や「コカ・コーラ タンブラー」「マクドナルドキャラクタータオル」「チキンマックナゲットクリップ」が付いてきます☆

今回は、一足先にマクドナルド様より現物をお借りし紹介していきます。

マクドナルド「マクドナルドのサマーチャンスバッグ 2025」

特設キャンペーンページ:https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/summer-lb-xiuu9/

価格:3,500円(税込)

販売スケジュール:

・ 事前抽選販売の受付( マクドナルド公式 アプリ上 にて):2025年7月7日(月)14時00分〜7月17日(木)23時59分

・事前抽選販売の結果発表(マクドナルド公式アプリ上にて):2025年7月24日(火)14時00分

・当選された方への販売(当選画面に記載された店舗にて):2025年7月28日(金) 各店営業開始〜8月5日(火) 各店営業終了まで(24 時間営業店舗は翌4:59まで)

※上記販売期間内に来店・購入されない場合、当選は無効となります

※期間中に休業日がある店舗は、休業日を除いた日に販売されます

セット内容:ビッグマックファン、コカ・コーラ タンブラー、マクドナルドキャラクタータオル(3種類のうち1つ)、チキンマックナゲットクリップ (2種類のうち1つ)、マクドナルド商品無料券(最大合計3 ,560円(税込)相当)

※事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選された方以外への店頭販売は実施されません

※マクドナルドキャラクタータオル・チキンマックナゲットクリップのデザインは選べません

販売方法:マクドナルドの公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選された方を対象に、後日マクドナルド店舗で販売されます。また、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択し、応募された方は、応募口数が2口分になり当選確率がアップします。

※スマートフォンのマクドナルド公式アプリからの事前抽選販売となるため、アプリのダウンロードが必要です

※事前抽選販売応募の際に、購入希望店舗を第3希望まで入力ください。当選された場合は当選画面に記載された店舗でのみ購入・受け取りできます

※数量については一人1個となります

※応募完了後のキャンセルまたは変更は一切出来ません

※事前抽選販売は一部店舗では対象外となります

オリジナルデザインのグッズやお得感満載の福袋として、毎年多くの方から人気を博している、年始恒例の「マクドナルドの福袋」

”そのワクワク感を夏にも楽しんでほしい!”という想いから今回誕生したのが、夏の福袋「マクドナルドのサマーチャンスバッグ」です。

「マクドナルドのサマーチャンスバッグ 2025」は、暑い季節にぴったりなオリジナルグッズ4種と人気メニューを楽しめる商品無料券がセットになった、夏のお得な福袋。

一足先にマクドナルド様より現物をお借りし、詳しく紹介していきます。

ビッグマックファン

サイズ:直径9.2×高さ9cm

使用電池:単4電池3本 ※電池は付属していません

デスクに置くだけで注目の的になる「ビッグマックファン」

見た目も楽しく、涼風とマクドナルドらしい”FUN”が届けられる、ビッグマック好きにはたまらないグッズです。

コカ・コーラ(R)タンブラー

サイズ:直径6.6×長さ12.2cm

内容量:約350ml

コカ ・コーラ缶をモチーフにしたマクドナルド限定デザインの「コカ・コーラ タンブラー」

夏の冷たいドリンクにぴったりなコカ・コーラとのコラボレーショングッズです。

※コールドドリンク専用、保温保冷効果はありません

※Coca-Cola とコカ·コーラは The Coca-Cola Company の登録商標です。

マクドナルドキャラクタータオル

サイズ:幅22×高さ22cm

種類:全3種類からいずれか1つ

暑い夏に欠かせない、外出のお供にぴったりな「マクドナルドキャラクタータオル」

マクドナルドファミリーの「グリマス」や

「ハンバーグラー」

「バーディ」柄の全3種からいずれか1枚がランダムに入っています。

チキンマックナゲットクリップ

サイズ:幅4.1×奥行1.6×高さ5.7cm

種類:全2種類、いずれか1つ

ナゲットそっくりで、使っても飾っても楽しい「チキンマックナゲットクリップ」

リアルな見た目がユニークで、シャカシャカポテトの袋などをとめることができるクリップ全2種からいずれか1つがランダムで封入されます。

マクドナルド商品無料券

内容:計10枚

・ビッグマック×1枚

・てりやきマックバーガー×1枚

・チキンフィレオ×1枚

・フィレオフィッシュ×1枚

・マックフライポテト Mサイズ×2枚

・チキンマックナゲット 5ピース×1枚

・好きな炭酸ドリンク Mサイズ×2枚

・マックフロート メロンorマックフライポテト M サイズ×1枚

商品無料券有効期限:2026年1月31日(土)まで

※商品無料券は、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗で利用できます

※「マックフロート メロン」の販売時間は午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時まで)です

人気メニューが無料で楽しめる「マクドナルド商品無料券」

ビッグマックやてりやきマックバーガー、チキンフィレオ、フィレオフィッシュなど最大合計3 ,560円相当が無料で楽しめます。

10個に1個封入:金のマックカード 500円分

年始恒例の福袋と同様「金のマックカード 500円分」が当たるチャンスも!

10個に1個の割合で、特別デザインのカードが入っています。

※カード本体が金色であることを指します。金属製ではありません

夏を爽快に楽しむビッグマックファンやコカ・コーラ タンブラーなどのオリジナルグッズ4種と、最大合計3,560円相当の商品無料券が入ったお得な福袋。

マクドナルド公式アプリにて2025年7月7日14時より事前抽選販売の受付が開始される「マクドナルドのサマーチャンスバッグ 2025」の紹介でした☆

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルグッズと最大合計3,560円相当の無料券が付いた夏の福袋!マクドナルド「サマーチャンスバッグ 2025」 appeared first on Dtimes.