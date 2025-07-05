¡Ú2025Ç¯7·î¡Û100Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤Î¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ²Æ¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â²ÖÀ¹¤ê¡£8·î¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¡AnniversaryÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯1.35¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï1±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸Áí³Û100²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç½ªÎ»¡£°Ê²¼2¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¡ÖAnniversaryÄê´üÍÂ¶â¡×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Í×·ï1¡§2025Ç¯6·î18Æü¡Á9·î30Æü¤ËUI¶ä¹Ô¤Ç¿·µ¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Í×·ï2¡§³«Àß¤·¤¿¿·µ¬¸ýºÂ¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¡×¤ËÀÚÂØºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡×¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾è¤»¤äÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¡£
¢§¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤¹¤ÈÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î4Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡ÛÆÃÊÌ¶âÍø
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¸½¶âÆÃÅµ
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Áý¤ä¤·¤¿±ßÍÂ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Áý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï2026Ç¯9·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¢§£¹áÀî¶ä¹Ô¡¡¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢§¤ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¥SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ³Û¾å¸Â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â ¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÄÌ¾ï¶âÍø¡ÊÇ¯0.275¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶âÍøÁêÅö¤Î¸½¶â¡ÊÇ¯0.575¡ó¡Ë¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯0.85¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯5·î23Æü¡Á8·î3Æü¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï¡¢2026Ç¯8·îËöº¢¡£
¢§¨°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤À¤ó¤À¤óÄê´üÍÂ¶â¥ï¥¤¥É
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°ÊÆâ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§©¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¿·µ¬ÍÂÆþ¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¡Á8·î31Æü¡£
¢§ªÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡Ê6·î9Æü¤Ë0.60¡ó¤«¤é0.70¡ó¤Ø¶âÍø²þÄê¡Ë¡£Êç½¸¶â³Û500²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯5·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯0.80¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å3000Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¡ü¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö²Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â ¶âÍø¾å¾è¤»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø¤Ë0.32¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬0.77¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Äê´üÍÂ¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡üÄ»¼è¶ä¹Ô¡¡¡ÖÍÂ¶âÀûÉ÷¡×
¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬0.80¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¹Æ¬Áë¸ý¸ÂÄê¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î10Æü¡Á9·î30Æü¡£1¸ý100Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û150²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¶âÍøÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬°ú¤²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ÇÆÃÊÌ¶âÍø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
2025Ç¯7·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â
100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤10¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡ª¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¡AnniversaryÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯1.35¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï1±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸Áí³Û100²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç½ªÎ»¡£°Ê²¼2¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¡ÖAnniversaryÄê´üÍÂ¶â¡×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Í×·ï1¡§2025Ç¯6·î18Æü¡Á9·î30Æü¤ËUI¶ä¹Ô¤Ç¿·µ¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Í×·ï2¡§³«Àß¤·¤¿¿·µ¬¸ýºÂ¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¡×¤ËÀÚÂØºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡×¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾è¤»¤äÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¡£
¢§¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤¹¤ÈÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î4Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡ÛÆÃÊÌ¶âÍø
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¸½¶âÆÃÅµ
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Áý¤ä¤·¤¿±ßÍÂ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Áý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï2026Ç¯9·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¢§£¹áÀî¶ä¹Ô¡¡¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢§¤ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¥SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ³Û¾å¸Â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â ¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÄÌ¾ï¶âÍø¡ÊÇ¯0.275¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶âÍøÁêÅö¤Î¸½¶â¡ÊÇ¯0.575¡ó¡Ë¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯0.85¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯5·î23Æü¡Á8·î3Æü¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï¡¢2026Ç¯8·îËöº¢¡£
¢§¨°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤À¤ó¤À¤óÄê´üÍÂ¶â¥ï¥¤¥É
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°ÊÆâ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§©¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¿·µ¬ÍÂÆþ¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¡Á8·î31Æü¡£
¢§ªÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡Ê6·î9Æü¤Ë0.60¡ó¤«¤é0.70¡ó¤Ø¶âÍø²þÄê¡Ë¡£Êç½¸¶â³Û500²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯5·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯0.80¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å3000Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¶ä¹Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å¬ÍÑ¾ò·ï¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ä¹Ô¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö²Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â ¶âÍø¾å¾è¤»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø¤Ë0.32¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬0.77¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Äê´üÍÂ¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡üÄ»¼è¶ä¹Ô¡¡¡ÖÍÂ¶âÀûÉ÷¡×
¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬0.80¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¹Æ¬Áë¸ý¸ÂÄê¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î10Æü¡Á9·î30Æü¡£1¸ý100Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û150²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¶âÍøÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬°ú¤²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ÇÆÃÊÌ¶âÍø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)