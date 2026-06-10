都営住宅に入居するには、一定の所得要件を満たさなければなりません。その理由は、都営住宅が基本的に低所得者層に向けて用意された公営サービスであり、高所得者層を対象にしていないからです。 所得基準を超える状態が続くと、現在入居している場合でも退去を求められるケースがあります。 今回のケースでは、退職金を受け取ることで都営住宅を退去しなければならないかもしれないと不安に感じ