¿û°æÍ§¹á¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÇÇÐ¶çºÇ²¼°Ì¤â¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤ÇÆÃÂÔÀ¸³ÍÆÀ¡ª¿û°æ¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÆü¡×
7·î3Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£ÀèÆü½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡¡¸á¸å7»þ～8»þ¡Ë¤Ç¤Î·ãÆ°¤Î°ìÆü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
-¡ÖÉ÷·°¤ë¡¡¤è¤â¤®¤Ë¾ø¤µ¤ì¡¡²æ¥·¥¦¥Þ¥¤¡×-
ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×½Ð±é»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤¿¿û°æ¡£ÇÐ¶ç¤È¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿û°æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇÐ¶ç¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Þ¥¤ÈþÍÆË¡¡×¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤â¤®¾ø¤·¤òÂêºà¤Ë¡ÖÉ÷·°¤ë¡¡¤è¤â¤®¤Ë¾ø¤µ¤ì¡¡²æ¥·¥¦¥Þ¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¶ç¤ò±Ó¤ó¤À¿û°æ¡£
¤è¤â¤®¤òÀù¤¸¤¿¾øµ¤¤Ç¾ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡ª¡©¤Ê¤ó¤ÆÃ¸¤¤´üÂÔ¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Î¾Êý¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿û°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï15ÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¡Ö¤è¤â¤®¡×¤¬½Õ¤Îµ¨¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½é¿´¼Ô¤¬µ¼¿Í²½¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿û°æ¤À¤¬¡¢Æâ¿´¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎYOU¤«¤é¡Ö»ä¤Ï¹¥¤¤è¡×¤È°Ö¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²æ¥·¥¦¥Þ¥¤¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëyukkars¤ä¤×¤Ã¤Ïー¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º²½¤òË¾¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Ã¤Ý¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦ÇÏ·¿¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¤òÀ©ºî¡£¹¥¤¤ÊÇÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¢¥½¥À¥·¡¢¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÇÛ¿§¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢5»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÀ©ºî»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ´°À®¡£½ÐÍè±É¤¨¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÃÂÔÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¡ÖºÍÇ½¤¢¤ê¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ÆÃÂÔÀ¸¤È¤Ï¡£´ò¤·¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
´°À®¤·¤¿¡Ö¤·¤Ã¤Ý¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë¤ÏÆÚ¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤Ïµí¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ºÇ²¼°Ì¤ÈÆÃÂÔÀ¸¡¢Î¾¶ËÃ¼¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£