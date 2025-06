2018年のドラフト1位指名、ディアンドレ・エイトンがブレイザーズと決別してFA市場に参戦

6月30日(現地時間29日)。ディアンドレ・エイトンが、ポートランド・トレイルブレイザーズと契約のバイアウト(買い取り)をまとめていて、今夏に制限なしFA(フリーエージェント)になると『ESPN』が報じた。

Breaking: Deandre Ayton is finalizing a contract buyout with the Portland Trail Blazers to become a free agent, sources tell ESPN. pic.twitter.com/DNYcNqRvkW

