CocomiがKōki,とのチャレンジ動画を自身のInstagramに投稿している。

(関連:【画像】Cocomi&Kōki,、まるで組体操なおふざけポーズ)

Cocomiがポストしたのは、「Poses to do with your sibling(兄弟と一緒にできるポーズ)」のタイトルで、8つのポーズに挑戦するという内容。仲良くハートを作るポーズからCocomiがKōki,の髪を掴んでバイクのように跨る姿まで仲睦まじい姉妹の関係性が見えてくる。

Cocomiは「今撮りました。深夜は人に色んなことをさせますね。みんなもやってみてください。個人的にみたいです。とファンに呼びかけている。

CocomiとKōki,に関しては、愛犬のアム、ルンの2匹を連れて公園とカフェを訪れたデートの様子が話題となっている。

(文=リアルサウンド編集部)