歩行型VRデバイス『KATWALK C2+ Enhanced』が日本で事前予約開始！ 30万円相当の特典キャンペーンも
株式会社EG（KATVR日本総代理店）は、2025年6月25日から最新の歩行型VRデバイス『KATWALK C2+ Enhanced』の事前予約を開始した。
『KATWALK C2+ Enhanced』はフィットネスに最適化された設計で、歩行、ジャンプ、しゃがみ、走りを正確にトラッキングする。静音設計と省スペースで、SteamVR対応の自由移動ゲームとも互換性がある。過去シリーズの騒音問題を軽減し、ホームフィットネスに適したモデルだ。
発売を記念し、総額約30万円（税込み）相当の純正オプションがプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。
【キャンペーン概要】
開催期間: 2025年6月25日〜6月30日23:59まで
特典内容: KATVR純正オプションパッケージ（総額30万円相当）
参加条件:
1.2025年6月30日23:59までに事前予約チケット（有料）を購入
2.2025年7月10日までに「KATWALK C2+ Enhanced」の注文を完了（支払い確認含む）
注意事項: キャンペーンは事前予約チケット購入者限定。7月10日までに注文確認が取れない場合はキャンセル扱いとなり、返金不可。
KATWALKC2+Enhanced - KATVRJAPAN：
https://katvr.jp/products/katwalkc2-enhanced
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)