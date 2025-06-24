¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¡õ¡Ö¥á¥È¥í¥óÀ±¿Í¡×¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëCCPJAPAN¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö1/6ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥½¥Õ¥Ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º Í¼Æü¤Î·èÀï¥¤¥á¡¼¥¸ Ver.¡×¤Ê¤É2ÂÎ¤ò2025Ç¯11·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡£
¤½¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2025Ç¯6·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÆ±¼ÒÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖSHOP.CCP.JP¡×¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¼¾Æ¤±¤ÎÃæ¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦»Ñ¤òÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½
Æ±ºî¤ÎÂè8ÏÃ¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤¿³¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Í¼¾Æ¤±¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤È¡Ö¥á¥È¥í¥óÀ±¿Í¡×¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¡¢1/6¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÌó30¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ëºÌ¿§¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º Í¼Æü¤Î·èÀï¥¤¥á¡¼¥¸ Ver.¡×¤Ï¡¢¥á¥È¥í¥óÀ±¿Í¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢²áµî¤ËÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡×¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¡£
Í¼Æü¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤òºÆ¸½¤·¤¿ÅÉÁõ¤Ï¡¢º¸Á°Êý¤«¤é¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇºÌ¿§¤ò»Ü¤·¡¢±Æ¤È¤Ê¤ë±¦È¾¿È¤ª¤è¤ÓÇØÌÌ¤Ë¤Ï°Å¤¤¿§¤ò¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óºÌ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü6000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
12·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¸¸³Ð±§Ãè¿Í ¥á¥È¥í¥óÀ±¿Í Í¼Æü¤Î·èÀï¥¤¥á¡¼¥¸ Ver.¡×¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¹½¿Þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢±¦Á°Êý¤«¤é¾È¤êÊÖ¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¡£´ðËÜ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÅÉÁõ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Å¸ü¤Ê¼Á´¶¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü7000±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£