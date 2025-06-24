¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÏÌµÇ°¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕÇÔÂà¡¢¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡¦¥°¥ë¡¼¥×BÂè3Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Âè1Àá¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿PSG¡Ë¤Ë0¡Ý4¤È¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Âè2Àá¤Ç¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ò3¡Ý1¤Ç²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«ÎÏÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´Áê¼ê¤Ë3ÅÀº¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤Ï¡¢½øÈ×¤³¤½¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤º¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢PK¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢1ÅÀ¤¬±ó¤¤¡£87Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ò½Ä¤ËÇË¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ´û¤ËÃÙ¤·¡£»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢PSG¤â´Þ¤á¤¿3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÀ®ÀÓ¤â1¾¡1ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£1°Ì¤¬PSG¡¢2°Ì¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡¢3°Ì¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¾¡¤ÁÅÀ6¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ä¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢»Ï¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏPK¤À¤È¤Î°Õ¸«¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¿³È½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¿³È½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¤è¤êº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤»¤º¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ï90Ê¬´Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¾¡¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï½ªÎ»¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ïº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤éÁª¼ê¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¿³È½¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢1ÅÀ¤¬±ó¤¤¡£87Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ò½Ä¤ËÇË¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ´û¤ËÃÙ¤·¡£»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢PSG¤â´Þ¤á¤¿3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÀ®ÀÓ¤â1¾¡1ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£1°Ì¤¬PSG¡¢2°Ì¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡¢3°Ì¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¾¡¤ÁÅÀ6¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ä¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢»Ï¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏPK¤À¤È¤Î°Õ¸«¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¿³È½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¿³È½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¤è¤êº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤»¤º¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ï90Ê¬´Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¾¡¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï½ªÎ»¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ïº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤éÁª¼ê¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¿³È½¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£