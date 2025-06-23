¡Ú¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¿¥µ¥Þ¥½¥ËÂçÆÃ½¸¡ÛFall Out Boy¡¢¥«¥È¥Ñ¥³¡¢sombrÆÈÀê¼èºà¡¡Î¾±¿±Ä¤Î¹ë²Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤â
6·î25ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×¤Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¿¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÃ½¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÁÐÊý¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ª¤è¤ÓÃíÌÜ¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢Â¦¤ÈËÜ²»¤ËÇ÷¤ë2ËÜÎ©¤Æ¤Î¹ë²Ú¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¡£¹ç·×36¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢2ÂçÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÎºÇ¿·¥â¡¼¥É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
▶︎¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Îµ»ö¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚSUMMER SONIC¡Û
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
1¡ËFall Out Boy
¥µ¥Þ¥½¥Ë°¦¡õ²»³Ú°¦¤¬ßÚÎö¡¢ÆÈÀê1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï2006Ç¯°ÊÍè¡¢2007Ç¯¡¢2013Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2023Ç¯¤È½Ð±é¤¬Â³¤¡¢6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏMARINE STAGE¤Ç½é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¡£¸µ¡¹¥·¥«¥´¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÀ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶³¦Àþ¤òÊø¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£ÍèÆü¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°¦¤«¤é³èÆ°½é´ü¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¡¢Àä¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Îº£¤Î¾õ¶·¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊVo, Gt¡Ë¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¥ì¥¢¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
2¡Ësombr
2025Ç¯¤ÎºÇ½ÅÍ×¿·¿Í¡¢ËÜË®½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
º£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥½¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¡Öback to friends¡×¤È¡Öundressed¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âSpotify¤Ç2²¯²óºÆÀ¸µ¬ÌÏ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2025Ç¯¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éSONIC STAGE¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÇÈà¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î½éÍèÆü¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»ï¤ÏËÜË®½é¼èºà¤ËÀ®¸ù¡£Èà¤Îµ®½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îµ°À×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡£
3¡ËLee Youngji
´Ú¹ñ¤Î¿·À¤Âå¥¢¥¤¥³¥ó¡¢À±Ìî¸»¤ÈÆüËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¸ì¤ë
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢MC¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡£º£²Æ¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿À±Ìî¸»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÀ¼¤È¥é¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¡¢À±Ìî¸»¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢½ª»Ï¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¡úTALK SESSION
SKY-HI¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤È²»³Ú¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
2025Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÏBE:FIRST¡¢MAZZEL¡¢BMSG POSSE¡¢HANA¤ÈBMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È4ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËSUPERSONIC¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢BE:FIRST¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤ÈBMSG¤ÏÌª·î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËSKY-HI¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁÌ¤ì¤Ð¡¢SKY-HI¼«¿È¤Î½é¤Î¥Õ¥§¥¹ÂÎ¸³¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¤È¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿2004Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤Î¤À¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¶¿åÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ÈSKY-HI¤Ë¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Èº£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡úÆÃÊÌ¥³¥é¥à
BE:FIRST¤È¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î5Ç¯»Ë
¡ÚFUJI ROCK FESTIVAL¡Û
Photo by Maryn Haertel
1¡ËVulfpeck
ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¸½ÂåºÇ¹âÊö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¸ì¤ë
Âî±Û¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈDIYÀº¿À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ©Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥ô¥ë¥Õ¥Ú¥Ã¥¯¤¬ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØClarity of Cal¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤â¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯2ÆüÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥À¡¼¥È¡ÊBa¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥³¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¡ÊGt¡Ë¡£¼«¿È¤â¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿mei ehara¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ»µï¿¿Æ»¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
▶︎WEB¤ÇÀè¹Ô¸ø³«
Photo by Sofía Malamute
2¡ËCA7RIEL & Paco Amoroso
ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¿Rolling Stone¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈ¯¤Î¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯10·î¡¢Tiny Desk Concerts½Ð±é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ç¤â²÷±é¤òÈäÏª¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½éÍèÆü¡õ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ä©È¯Åª¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿·è°Õ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¾ð¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡© ¶²¤ë¤Ù¤¿·À±¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
3¡ËEGO-WRAPPIN
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¾ïÏ¢¤Î2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤Îµ²±¤È¸½ºßÃÏ
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëEGO-WRAPPIN¡£º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤È¤¤¤¦¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç¾ïÏ¢¤À¡£¤Þ¤¿7·î¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°2¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÍèÇ¯¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃæÇ¼ÎÉ·Ã¡ÊVo¡Ë¤È¿¹²í¼ù¡ÊGt¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Îµ²±¡¢º£Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÅ¸Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤È¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¡úTALK SESSION
¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¼ÒÄ¹¤È¥Ö¥Ã¥¥ó¥°Ã´Åö¤¬¸ì¤ë¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡ÖºÇ¶¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤ÎÎ¢Â¦
º£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç60ÁÈ¤òÆü³ä¤êÉÕ¤¤Ç°ìµóÈ¯É½¡£Âç½¼¼Â¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤â¤Ã¤È¤â¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎÐË¤«¤Ê´Ä¶¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¡¼¥É¡¢¼«Í³¤Ê¶õµ¤¡½¡½¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²»³Ú¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê³ÊÊÌ¡£¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¼ÒÄ¹¡¦º´³ãÉÒÇî¤µ¤ó¤È¼çÍ×4¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡úÆÃÊÌ¥³¥é¥à
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡ÖË®³Ú¥¢¥¯¥È¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡¡ö
²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×¤Ï6·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£ÀéÍÕÍº´î¡¿BABYMETAL¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëÄÌ¾ïÈÇ¡¢LE SSERAFIM¤¬WÉ½»æ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÁý´©ÆÃÊÌÈÇ¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡ÊÃæ¿È¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÊÌÈÇ¶¦¤ËÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×ÄÌ¾ïÈÇ
▶︎Amazon¤ÇÍ½Ìó
¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×Áý´©ÆÃÊÌÈÇ
▶︎Amazon¤ÇÍ½Ìó
È¯¹Ô¡§CE¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹
6·î25ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
https://fujirockfestival.com
SUMMER SONIC 2025
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ²ñ¾ì¡§ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à & ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
Âçºå²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à
https://www.summersonic.com/
SONICMANIA
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
³«¾ì/³«±é¡§³«¾ì19:00¡¦³«±é 20:30
https://www.summersonic.com/sonicmania/
¡ÚSUMMER SONIC¡Û
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
1¡ËFall Out Boy
¥µ¥Þ¥½¥Ë°¦¡õ²»³Ú°¦¤¬ßÚÎö¡¢ÆÈÀê1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï2006Ç¯°ÊÍè¡¢2007Ç¯¡¢2013Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2023Ç¯¤È½Ð±é¤¬Â³¤¡¢6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏMARINE STAGE¤Ç½é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¡£¸µ¡¹¥·¥«¥´¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÀ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶³¦Àþ¤òÊø¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£ÍèÆü¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°¦¤«¤é³èÆ°½é´ü¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¡¢Àä¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Îº£¤Î¾õ¶·¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊVo, Gt¡Ë¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¥ì¥¢¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
2¡Ësombr
2025Ç¯¤ÎºÇ½ÅÍ×¿·¿Í¡¢ËÜË®½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
º£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥½¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¡Öback to friends¡×¤È¡Öundressed¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âSpotify¤Ç2²¯²óºÆÀ¸µ¬ÌÏ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2025Ç¯¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éSONIC STAGE¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÇÈà¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î½éÍèÆü¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»ï¤ÏËÜË®½é¼èºà¤ËÀ®¸ù¡£Èà¤Îµ®½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îµ°À×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡£
3¡ËLee Youngji
´Ú¹ñ¤Î¿·À¤Âå¥¢¥¤¥³¥ó¡¢À±Ìî¸»¤ÈÆüËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¸ì¤ë
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢MC¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡£º£²Æ¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿À±Ìî¸»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÀ¼¤È¥é¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¡¢À±Ìî¸»¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢½ª»Ï¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¡úTALK SESSION
SKY-HI¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤È²»³Ú¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
2025Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÏBE:FIRST¡¢MAZZEL¡¢BMSG POSSE¡¢HANA¤ÈBMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È4ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËSUPERSONIC¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢BE:FIRST¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤ÈBMSG¤ÏÌª·î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËSKY-HI¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁÌ¤ì¤Ð¡¢SKY-HI¼«¿È¤Î½é¤Î¥Õ¥§¥¹ÂÎ¸³¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¤È¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿2004Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤Î¤À¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¶¿åÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ÈSKY-HI¤Ë¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Èº£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡úÆÃÊÌ¥³¥é¥à
BE:FIRST¤È¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î5Ç¯»Ë
¡ÚFUJI ROCK FESTIVAL¡Û
Photo by Maryn Haertel
1¡ËVulfpeck
ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¸½ÂåºÇ¹âÊö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¸ì¤ë
Âî±Û¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈDIYÀº¿À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ©Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥ô¥ë¥Õ¥Ú¥Ã¥¯¤¬ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØClarity of Cal¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤â¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯2ÆüÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥À¡¼¥È¡ÊBa¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥³¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¡ÊGt¡Ë¡£¼«¿È¤â¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿mei ehara¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ»µï¿¿Æ»¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
▶︎WEB¤ÇÀè¹Ô¸ø³«
Photo by Sofía Malamute
2¡ËCA7RIEL & Paco Amoroso
ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¿Rolling Stone¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈ¯¤Î¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯10·î¡¢Tiny Desk Concerts½Ð±é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ç¤â²÷±é¤òÈäÏª¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½éÍèÆü¡õ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ä©È¯Åª¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿·è°Õ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¾ð¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡© ¶²¤ë¤Ù¤¿·À±¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
3¡ËEGO-WRAPPIN
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¾ïÏ¢¤Î2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤Îµ²±¤È¸½ºßÃÏ
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëEGO-WRAPPIN¡£º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤È¤¤¤¦¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç¾ïÏ¢¤À¡£¤Þ¤¿7·î¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°2¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÍèÇ¯¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃæÇ¼ÎÉ·Ã¡ÊVo¡Ë¤È¿¹²í¼ù¡ÊGt¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Îµ²±¡¢º£Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÅ¸Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤È¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¡úTALK SESSION
¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¼ÒÄ¹¤È¥Ö¥Ã¥¥ó¥°Ã´Åö¤¬¸ì¤ë¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡ÖºÇ¶¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤ÎÎ¢Â¦
º£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç60ÁÈ¤òÆü³ä¤êÉÕ¤¤Ç°ìµóÈ¯É½¡£Âç½¼¼Â¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤â¤Ã¤È¤â¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎÐË¤«¤Ê´Ä¶¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¡¼¥É¡¢¼«Í³¤Ê¶õµ¤¡½¡½¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²»³Ú¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê³ÊÊÌ¡£¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¼ÒÄ¹¡¦º´³ãÉÒÇî¤µ¤ó¤È¼çÍ×4¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡úÆÃÊÌ¥³¥é¥à
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡ÖË®³Ú¥¢¥¯¥È¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡¡ö
²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×¤Ï6·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£ÀéÍÕÍº´î¡¿BABYMETAL¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëÄÌ¾ïÈÇ¡¢LE SSERAFIM¤¬WÉ½»æ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÁý´©ÆÃÊÌÈÇ¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡ÊÃæ¿È¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÊÌÈÇ¶¦¤ËÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×ÄÌ¾ïÈÇ
▶︎Amazon¤ÇÍ½Ìó
¡ÖRolling Stone Japan vol.31¡Ê2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¡×Áý´©ÆÃÊÌÈÇ
▶︎Amazon¤ÇÍ½Ìó
È¯¹Ô¡§CE¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹
6·î25ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
https://fujirockfestival.com
SUMMER SONIC 2025
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ²ñ¾ì¡§ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à & ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
Âçºå²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à
https://www.summersonic.com/
SONICMANIA
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
³«¾ì/³«±é¡§³«¾ì19:00¡¦³«±é 20:30
https://www.summersonic.com/sonicmania/